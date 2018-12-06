Süper Lig'in 15'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu

İSTANBUL,()
Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş mücadelesinde Alper Ulusoy düdük çalacak.
15'inci haftada görev alacak hakemler şu şekilde:
YARIN
20:00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş (Alper Ulusoy)
CUMARTESİ
13:30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe (Arda Kardeşler)
16:00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor (Mete Kalkavan)
19:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (Ali Palabıyık)
PAZAR
13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Evkur Yeni Malatyaspor ( Halil Umut Meler)
16:00 Bursaspor - Antalyaspor (Fırat Aydınus)
19:00 Akhisarspor - Fenerbahçe (Bülent Yıldırım)
PAZARTESİ
20:00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır)
20:00 Kasımpaşa - Kayserispor (Serkan Çınar)