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Süper Lig'in 15'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu

İSTANBUL,()  Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş mücadelesinde Alper Ulusoy düdük çalacak. 15'inci haftada görev alacak hakemler şu...

Süper Lig'in 15'inci haftasında görev alacak hakemler belli oldu

İSTANBUL,() 

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş mücadelesinde Alper Ulusoy düdük çalacak.

15'inci haftada görev alacak hakemler şu şekilde: 
YARIN 
20:00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş (Alper Ulusoy) 
CUMARTESİ 
13:30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe  (Arda Kardeşler)
16:00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor    (Mete Kalkavan)      
19:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor  (Ali Palabıyık)      
PAZAR 
13:30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Evkur Yeni Malatyaspor ( Halil Umut Meler)           
16:00 Bursaspor - Antalyaspor (Fırat Aydınus) 
19:00 Akhisarspor - Fenerbahçe (Bülent Yıldırım) 
PAZARTESİ
20:00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır) 
20:00 Kasımpaşa - Kayserispor (Serkan Çınar)    
 

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