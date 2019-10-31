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Süper Lig'in 10'uncu hafta maçlarında sakat ve cezalı oyuncular

GALATASARAY  SAKAT: Emre Akbaba, Falcao* CEZALI: Marcao  ÇAYKUR RİZESPOR  SAKAT: El Kabir  CEZALI: Yok  ----------------------------------------------- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR SAKAT: Hurtado  CEZALI: Yok  GENÇLERBİRLİĞİ SAKAT:...

SPOR 31.10.2019, 11:14
Süper Lig'in 10'uncu hafta maçlarında sakat ve cezalı oyuncular

GALATASARAY 
SAKAT: Emre Akbaba, Falcao*
CEZALI: Marcao 

ÇAYKUR RİZESPOR 
SAKAT: El Kabir 
CEZALI: Yok 
-----------------------------------------------

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
SAKAT: Hurtado 
CEZALI: Yok 

GENÇLERBİRLİĞİ
SAKAT: Baiano, Yasin
CEZALI: Yok 
-----------------------------------------------

AYTEMİZ ALANYASPOR
SAKAT: Lokman, Juanfran
CEZALI: Yok 

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
SAKAT: Aleksic
CEZALI: Yok 
-----------------------------------------------

TRABZONSPOR 
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi* 
CEZALI: Yok 

GÖZTEPE 
SAKAT: Poko, Hakan 
CEZALI: Bubacarr Sanneh
-----------------------------------------------

ANTALYASPOR
SAKAT: Yok
CEZALI: Hakan Özmert

BEŞİKTAŞ
SAKAT: Douglas, Dorukhan, Burak 
CEZALI: Caner 
-----------------------------------------------

YUKATEL DENİZLİSPOR
SAKAT: Rodallega
CEZALI: Sapunaru 

DEMİR GRUP SİVASSPOR
SAKAT: Rybalka    
CEZALI: Yok 
-----------------------------------------------
    
KASIMPAŞA
SAKAT: Pavelka 
CEZALI: Yok 

BTCTURK YENİ MALATYASPOR
SAKAT: Yok 
CEZALI: Yok     
-----------------------------------------------

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
SAKAT: Artem Kravets, Eray İşcan, Alpay Çelebi, Emmanuel Adebayor    
CEZALI: Yok  

FENERBAHÇE
SAKAT: Kruse, Dirar, Harun 
CEZALI: Ferdi
-----------------------------------------------

MKE ANKARAGÜCÜ
SAKAT: Canteros, Moke, Scarione
CEZALI: Sedat
 
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 
SAKAT: Muhammet, Tetteh
CEZALI: Güray, Kayode, Oğuz Ceylan

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