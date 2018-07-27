Süper Lig ekiplerine VAR eğitimi devam ediyor

İSTANBUL,() -

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda uygulanacak olan Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi için Galatasaray ve Medipol Başakşehir takımlarına eğitim verdi.

Federasyonun resmi sitesi üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda uygulanacak Video Yardımcı Hakem (VAR) Sisteminin eğitim çalışmaları devam ediyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu ile Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve VAR Koordinatörü Murat Ilgaz tarafından Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray A.Ş. ve Medipol Başakşehir FK teknik kadrosu ile futbolcularına VAR ile ilgili geniş kapsamlı bir sunum yapıldı. Eğitimlerde VAR'ın ilkeleri ve felsefesi, VAR kapsamına giren pozisyonlar, sistemin nasıl çalıştığı, disiplin uygulamaları ve diğer detaylar anlatıldı. VAR eğitim çalışmaları, Spor Toto Süper Lig'deki diğer kulüplerle devam edecek."

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