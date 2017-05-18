Süper Lig'e çıkan Sivasspor için kurban kestiler

SİVAS'ta çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından TFF 1'inci Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Sivasspor için kurban kesildi. Kurban eti pişirilerek cumartesi günü statta taraftara dağıtılacak.Sivas'ta Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ziraat Odası tarafından TFF 1'inci Lig'den Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Sivasspor için kulüp tesislerinde kurban kesildi.Sivasspor Kulübü Asbaşkan'ı Faruk Taşseten, oyuncular ve STK temsilcileri kulüp tesislerine kırmızı beyaz kurdelelerle süslenerek getirilen tosunla hatıra fotoğrafı çektirdi.Sivasspor Kulübü As Başkanı Faruk Taşseten, birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek Süper Lig'e çıktıklarını belirterek, "Bu birlik ve beraberlik için başkanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sivil toplum örgütlerimiz her zaman bizim yanımızda oldular. Birlik ve beraberlik içinde biz mücadelemizi verdik. Hep birlikte olduk. Sivas'ta böyle bir birlikteliğin olduğunu herkes biliyordu. Bunu en iyi şekilde de sivil topluym örgütleri gösterdi. Öncelikle sayın valimize, esnafımıza tüccarımıza çok teşekkür ediyorum. Verdiğimiz mücadelede taçlandırdığımız şampiyonlukta büyük emeği olan Başkanımıza, yönetimimize, teknik heyetimiz, futbolcu kardeşlerimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Hakkımızla tırnağımızla, alnımızın akıyla geldik. Çok şükür Allah utandırmadı. Kutlu olsun." dedi.KURBAN ETİ TARAFTARA İKRAM EDİLECEKSTK'lar adına açıklama yapan Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ise Sivasspor Süper Lig'e çıkmayı garantilediği takdirde boğa kesme sözü verdiklerini belirterek, "Bir sözümüz vardı. Bu aktiviteyi şu anda yerine getireceğiz. Bu şampiyonluğu bize getiren başta başkanımız, yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve futbolcularımıza çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu kurbanımızın bir özelliği var. Bu kurbanımızı Allah nasip ederse cumartesi günü oynayacağımız Evkur Yeni Malatyaspor maçımızda kavurma şeklinde ekmek arası yaptırıp, öncelikle kente gelecek Evkur Yeni Malatyaspor taraftarına ve kendi taraftarımıza maç öncesi ikram edeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Zeki Özdemir, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir Köksal ve Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ da Sivasspor'un Süper Lig'e çıkmasında emeği olanlara teşekkür ederek, kesilen kurbanın takım için hayırlı olmasını diledi. Yapılan duanın ardından kurban kesildi. Kesilen kurban eti cumartesi günü 4 Eylül Stadı'nda 18.30'da oynanacak olan Yeni Malatyaspor-Sivasspor karşılaşması öncesi taraftarlara, protokol ve basın tribününe dağıtılacak.

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