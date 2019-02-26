Süper Lig'deki son 13 sezonun en kötü Bursaspor'u

Gürkan DURAL/BURSA,()

Süper Lig'de 24 puana sahip Bursaspor, 23'üncü haftalar sonrasında ligdeki son 13 sezonun en kötü dönemini yaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'de 9 haftadır kazanamayan Bursaspor, ilk 23 haftada topladığı 24 puanla beraber ateş hattı içerisinde yer aldı. Kötü gidişata lider Medipol Başakşehir deplasmanında da 'dur' diyemeyen yeşil beyazlılar, son yılların da en kötü performansını sergiledi. Samet Aybaba'nın öğrencileri 23'üncü haftalar baz alındığında son 13 sezonun en düşük puanını topladı.

KÜME DÜŞTÜĞÜ SEZONUN ARDINDAN İLK

Bundan önceki en kötü dönemini ise Bursaspor, küme düştüğü 2003/04 sezonunda yaşamıştı. O dönem 23'üncü hafta sonunda yalnızca 17 puan toplayabilen yeşil beyazlılar, sezonu ise 40 puanla tamamlamasına karşın 15'inci İstanbulspor'un 1 puan gerisinde kalarak küme düşmüştü. Bu sezon ise ligde 11 maçı kalan Bursaspor'un bundan sonraki haftalarda nasıl bir performans sergileyeceği ise merak konusu.

SON YILLARI MUMLA ARATIYOR

Bundan 3 sezon öncesinde ise Bursaspor, 23'üncü haftayı 38 puan ile geride bırakmıştı. Ancak giderek performansı düşen yeşil beyazlılar, son 2 sezonda son maçlarda topladığı puanlar ile kümede kalmayı başarmıştı. Yeşil beyazlılar son maçta ligde kaldığı 2016/17 sezonunda 23'üncü haftayı 31 puanda, 2017/18 sezonunu da 27 puanla geçmişti.

