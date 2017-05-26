Süper Lig'de zorlu hafta başlıyor

Şampiyon ve küme düşecek son takım belli olabilir

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın başlıyor.

Süper Lig'de şampiyon ile küme düşecek son ekip, bu hafta yapılacak müsabakalar sonucunda netleşebilir.

71 puanla ligin zirvesinde bulunan Beşiktaş, pazar günü deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar bu maçtan 3 puanla ayrılması halinde diğer karşılaşmaların sonucuna bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

67 puanla ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir'in ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'a yarın yenilmesi durumunda da Beşiktaş şampiyonluğa ulaşacak.

Medipol Başakşehir'in Adanaspor ile berabere kalması halinde de Beşiktaş'a şampiyonluk için Gaziantepspor müsabakasında alacağı bir puan yetecek.

Öte yandan Medipol Başakşehir'in yarın kazanması ve Beşiktaş'ın da Gaziantep deplasmanından puansız dönmesi halinde ise şampiyon, son hafta belirlenecek.

ÇAYKUR RİZESPOR İÇİN KRİTİK MAÇ

30 puanla 16. sırada bulunan Çaykur Rizespor, pazar günü deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor, bu maçta puan

kaybetmesi halinde kesin olarak lige veda edecek.

Bu arada Çaykur Rizespor kazanır, Bursaspor da Gençlerbirliği maçından galibiyetle ayrılırsa Çaykur Rizespor küme düşecek.

Çaykur Rizespor'un kazanıp, Bursaspor'un puan kaybetmesi durumunda ise lige veda edecek üçüncü takım, son haftada belli olacak.

Bu arada son 2 haftaya üçüncü sırada giren Fenerbahçe, yarın Trabzonspor'u konuk edecek. 58 puanla dördüncü sırada bulunan Galatasaray da pazartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Sarı-lacivertliler yarınki maçını kazanması ve Galatasaray'ın da Alanya deplasmanında puan kaybetmesi halinde Fenerbahçe, üçüncülüğü

garantileyecek.

33. haftanın programı şöyle:

YARIN:

16.00 Atiker Konyaspor-Akhisar Belediyespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Kasımpaşa-Antalyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18.00 Medipol Başakşehir-Adanaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

28 MAYIS PAZAR:

16.00 Bursaspor-Gençlerbirliği (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.00 Osmanlıspor-Çaykur Rizespor (Osmanlı)

16.00 Kardemir Karabükspor-Kayserispor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Gaziantepspor-Beşiktaş (Kalyon Arena)

29 MAYIS PAZARTESİ:

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları Arena)

İSTANBUL /