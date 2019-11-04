Süper Lig'de zirve Anadolu'nun

Süper Lig'de 10'uncu hafta itibarıyla Anadolu kulüpleri üst sıraları bırakmıyor. Evinde Medipol Başakşehir'i konuk eden lider Alanyaspor, 0-0 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olmasıyla liderliğini korumayı başardı.

ANADOLU KULÜPLERİ, İLK 3 SIRAYI BIRAKMIYOR

Bu yıl sezona çok iyi bir performansla başlayan Alanyaspor, 10 maçlık periyotta 5 galibiyet, 4 de beraberlik aldı. Güney ekibi tek mağlubiyeti 7'nci haftada Beşiktaş deplasmanında aldı. Bu süreçte 19 gol atıp, kalesinde 11 gol gören Alanyaspor'un, attığı 19 golün 13'ünü evinde kaydetmesi de dikkat çekiyor. İlk 4 hafta galibiyetle başlayan Alanyaspor, sonraki 6 haftada sadece 1 galibiyet alsa da rakiplerinin de puan kaybetmesiyle liderliğini korumayı başardı. Alanyaspor, son oynadığı maçta ligin güçlü ekibi Medipol Başakşehir ile evinde 0-0 berabere kaldı ve 19 puanla zirvede yer aldı.

SİVASSPOR'DA LİDERLİK YARIŞI SÜRÜYOR

Bu sezonun bir diğer flaş takımı ise Sivasspor. Lige 3-0'lık Beşiktaş galibiyetle fırtına gibi başlayan Demir Grup Sivasspor, 10'uncu hafta itibarıyla 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 18 puanla ikinci sırada yer aldı. Bu hafta deplasmanda Denizlispor'u 2-0 ile geçmeyi başaran ve sadece deplasmanda Rize ve Galatasaray'a mağlup olan Sivasspor, attığı 18 gole karşın kalesinde 11 gol gördü.

MALATYA, FARKLI GALİBİYETLERLE DİKKATİ ÇEKİYOR

Lige 3-0'lık Başakşehir galibiyetiyle başlayan ligin bir diğer güçlü ekibi Yeni Malatyaspor ise 10'uncu hafta itibarıyla ligin en çok gol atan takımı olarak dikkati çekiyor. 24 gole imza atan Malatya, 10 haftalık süreçte 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 de yenilgi aldı. 17 puanla 3'üncü sırada yer alan Yeni Malatyaspor, ligde çok gollü galibiyetleriyle dikkati çekiyor. Malatya ekibi, Başakşehir'i 3-0, Ankaragücü'nü deplasmanda 4-0, Denizlispor'u evinde 5-1, Kayserispor'u ise 4-0 ile geçmeyi başardı.

TRABZONSPOR FIRSAT TEPTİ

Süper Lig'in 10'uncu haftasında evinde Göztepe'ye 1-0'lık skorla mağlup olan Trabzonspor liderlik şansını tepti ve ligin lideri Aytemiz Alanyaspor 'un 3 puan gerisinde 5'inci sırada yer aldı.

Ligin 10'uncu haftasını 16 puanla 5'inci sırada tamamlayan Trabzonspor bu süreçte 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. 19 golü rakip filelere bırakan bordo-mavili takım kalesinde ise 13 gol gördü. İç sahada ise 3 galibiyet alan Trabzonspor 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Dış sahada tel galibiyeti olan Karadeniz temsilcisi 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Dış sahada 7 kez gol sevinci yaşayan Karadeniz temsilcisi kalesinde de 7 gol gördü.

TRABZONSPOR YABANCILARIYLA GÜLÜYOR

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'dan kiralan Norveçli golcü Alexander Sörloth Trabzonspor'un en golcü oyuncusu durumunda. 10 maçta görev 23 yaşındaki futbolcu 6 gol attı ve 3 golünde hazırlayıcısı oldu. Bordo-mavili takımın attığı 19 golün 9'una direk katkıda bulunan Norveçli isimden sonra takıma hücumda en çok katkı sağlayan isim ise Anthony Nwakaeme. Nijeryalı oyuncu 3 asistin yanında 2 de gol attı. Trabzonspor'un İngiliz yıldızı Daniel Sturridge de takımına 2 gol ve 2 asistle önemli bir kaktı sağladı.

TRABZON'DA SERİ SONU

Trabzonspor'un Süper Lig'de 21 maçlık gol atma serisi Göztepe karşılaşmasıyla son bulurken, kalesini kapatma noktasında ise bu maçta da başarılı olamadı. Göztepe'ye sahasında 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, Süper Lig'de çıktığı son 16 maçta da kalesinde gol gördü.

BAŞAKŞEHİR FORM TUTUYOR

Süper Lig'de yeni sezona teknik adam değişikliğiyle başlayan ve ligin başında inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Medipol Başakşhir de liderlik yarışının içine girdi.

Lige aldığı 2 mağlubiyetle başlayan, sonrasında ise çıkışa geçen turuncu-lacivertliler 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 16 puanla 6'ncı sırada yer aldı. Başakşehir bu maçlarda 16 gol atarken 12 golü de kalesinde gördü. Başakşehir, hem iç sahada hem de deplasmanda 2'şer galibiyet 2'şer beraberlik ve 1'er mağlubiyet aldı.

TAKIMI TAŞIYAN İSİM YİNE VİSCA

Medipol Başakşehir'de geçen sezon olduğu gibi bu sezonda gol yükünü Edin Visca çekiyor. 3 gol ve 3 asistle takımın hücum yıldızı olan Visca ile 5 gol ve 1 asistle oynayan İtalyan forvet Enzo Crivelli takımın gol yükünü çekiyor

3 BÜYÜKLER İSTEDİKLERİ SONUÇLARI ALAMIYOR

Ligin 10'uncu haftası itibarıyla 17 puanla 4'üncü sırada yer alan Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçlar, liderlik şansını kaybettirdi. Bu hafta deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, lider Alanyaspor'un puan kaybettiği haftada liderlik şansını da yitirdi. Bu sezona 5-0'lık Gaziantep galibiyeti ve ardından da deplasmanda alınan 2-1'lik Başakşehir galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, bu hafta aldığı Kayserispor mağlubiyetiyle ile taraftarlarını şoka uğrattı. Bu sezon deplasmanda Alanyaspor, evinde Antalyaspor'a mağlup olan sarı-lacivertliler, Kayserispor mağlubiyetiyle ligdeki 3'üncü yenilgisini aldı.

Kayserispor'a son 5 maçta 1 kez üstünlük sağlayabilen Fenerbahçe, dün akşamki yenilgisi ile 3'üncü kez sahadan üzülerek ayrılan taraf oldu. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan maçlardan 1'inde galibiyet elde ederken 1 kez de eşitlikle yetindi. Ligde 30 Ekim 2017'de Kayserispor ile evinde 3-3 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, 2 Nisan 2018'de deplasmanda 5-0'lık galibiyet elde etti. Sonrasında oynanan 3 maçta rakibinin bileğini bükemeyen Fenerbahçe; 1 Eylül 2018'de 3-2, 8 Şubat 2019'da 1-0 ve en son dün akşamki maçta 1-0 yenilgi yaşadı. Kayserispor karşısında galibiyeti unutan sarı-lacivertliler, saha içinde gösterdikleri performans ile gözleri doldursa da tabelaya istedikleri sonucu yazdıramadı.

GALATASARAY'DA KÖTÜ OYUN DEVAM EDİYOR

Bu yıla Şampiyonlar Ligi ile başlayan Galatasaray, son haftalarda oynadığı oyunla taraftarlarını üzdü. Şampiyonlar Ligi ve ligde aldığı sonuçlarla kötü gidişatını sürdüren sarı-kırmızılılar, 10'uncu hafta açılış mücadelesinde evinde Çaykur Rizespor'u 2-0'la geçerek moral buldu. Geçen 10 hafta itibarıyla Denizlipor ve Beşiktaş'a kaybeden Galatasaray, aldığı beraberliklerle dikkati çekiyor. Sarı-kırmızılılar 10 haftada, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe, Gençlerbiliği'ne karşı aldığı beraberliklerle, ligin en fazla berabere kalan takımlarından biri konumunda. Bu sezon Falcao transferiyle gol yollarında büyük umutları olan Galatasaray, 10'uncu hafta itibarıyla rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 9 gole engel olamadı. Galatasaray bu performansıyla, üst sıralarda en az averaja sahip takım durumunda bulunuyor. Gol sıkıntısının yanında, defansta da sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, Salı günü oynayacakları Real Madrid maçıyla birlikte çıkışa geçmek istiyor. Zorlu geçecek olan karşılaşmadan puan veya puanlar almak isteyen Galatasaray'ı, İspanya dönüşü ligde de zor bir fikstür bekliyor. Sarı-kırmızılılar, 11'inci haftada Antep deplasmanına gidecek, ardından evinde Başakşehir'i konuk edecek ve 13'üncü haftada ise Trabzonspor deplasmanında ter dökecek.

BEŞİKTAŞ İSTENEN SONUÇLARI ALMAYA BAŞLADI

Lige kötü başlayan ve ilk 6 haftada 3 mağlubiyet 2 beraberlik ve sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta son 4 haftalık performans taraftarların yüzünü güldürdü. 9'uncu haftada alınan Galatasaray galibiyetiyle moral bulan ve bu hafta da Antalya'yı deplasmanda geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, yükselen performansını sürdürmek istiyor. 10 hafta itibarıyla 13 gol atıp, 13 de gol yiyen Beşiktaş'ın 0 averajı bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi'ne de çok kötü başlayan Beşiktaş, ilk 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Bu hafta Braga deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, bu yılki ilk galibiyetini alarak takımdaki ivmeyi arttırma peşinde.

FENERBAHÇE'NİN İSTATİSTİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

10'uncu hafta itibarıyla maç başına gol ortalaması en yüksek takım 2,4 ile Yeni Malatyaspor oldu. En fazla şut çeken takım ise 14,4 ile Fenerbahçe olurken, isabetli şu oranı en yüksek takım ise 6,1 ile Alanyaspor. Geçen 10 hafta itibarıyla yüzde 64 ile en çok topa sahip olan takım olan Fenerbahçe, aynı zamanda yüzde 85,2 pas yüzdesiyle ligin en başarılı pas yapan takımı durumunda. Ligin gol kralı ise 10 maçta attığı 9 golle Alanyasporlu Papiss Cisse ve Yeni Malatyasporlu Adis Jahovic.