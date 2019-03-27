Süper Lig'de yerli oyuncuların gol haritası

Gürkan DURAL/BURSA,()

Süper Lig'de attığı goller dikkate alındığında en fazla yerlilerinden goller bulan ekipler Göztepe ve Bursaspor oldu. Göztepe'nin gollerinin yüzde 57'si, Bursaspor'un da gollerinin yüzde 54'ü yerlilerinden geldi.

Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor'un bu sezonki gollerinden yalnızca 3'er golü yerlilerinden geldi. Kasımpaşa'nın 44 golünün 41'ini yabancılar kaydetti.

Süper Lig'de bu sezon atılan 623 golün 182'sini yerli oyuncular kaydetti. En fazla yerli oyuncuları gol atan ekip Beşiktaş oldu.

Gol krallığı yarışının ilk 13 sırasında yerli olarak sadece Burak Yılmaz yer aldı. Deneyimli oyuncunun 11 golü bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig’de 26 hafta geride kalırken yerli oyuncular gollerin uzağında kaldı. Ligde şu ana dek 623 kez gol sevinci yaşanırken, bunların 182’sini yerli oyuncular kaydetti. Böylelikle yerli oyuncuların gol oranı ligde yüzde 29’da kaldı. 18 kulübün yerli oyuncularından bulduğu gollerin, attığı toplam gollere olan oranında ise yalnızca iki takım yüzde 50 barajını aşabildi. Bu noktada Göztepe, yüzde 57 ile en fazla gol katkısını yerli oyuncularından alırken; Bursaspor’un da yüzde 54’lük oranı dikkat çekti.

GÖZTEPE VE BURSASPOR DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon ligde 26 kez gol sevinci yaşayan Göztepe’nin gollerinin 15’ini yerliler kaydetti. Özellikle sarı kırmızılı ekipte 8 kez rakip fileleri havalandıran Yasin Öztekin, kariyerinin de en verimli sezonlarından birini geçiriyor. Bursaspor ise ligde 24 kez ağları sarstı. Yeşil beyazlıların attığı gollerin 13’ünde ise yerli oyuncuların imzası vardı. Bursaspor’da da Aytaç Kara, attığı 5 golle hem takımının en golcü oyuncusu oldu, hem de kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor.

EN ÇOK YERLİSİ GOL ATAN TAKIM BEŞİKTAŞ

Ligde en fazla yerli oyuncusu gol atan takım ise Beşiktaş oldu. 51 gol kaydeden siyah beyazlılarda bu gollerin 24’ü yerli oyunculardan geldi. Beşiktaş’ta yerli oyuncuların gol bulma oranı ise yüzde 47. Bunun dışında Galatasaray da 55 gol atarken, bu gollerin 18’si yerli oyuncular kaydetti. Sarı kırmızılılarda yerli oyuncuların gol bulma oranı ise yüzde 32’de kaldı. Trabzonspor’da ise bu oran yüzde 26 olarak dikkat çekti.

3 TAKIM YERLİLERİNDEN SADECE 3'ER GOL BULDU

Ligde en az yerli oyuncularından gol bulan ekipler ise Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa oldu. Kasımpaşa’nın attığı 44 golün yalnızca 3’ü yerli oyuncularından geldi. İstanbul ekibi böylelikle yüzde 6’lık oranıyla yerli oyuncularından en düşük oranda gol bulan ekip konumunda yer aldı. Çaykur Rizespor’un 37 golünün 3’ü (yüzde 8) ve Aytemiz Alanyaspor’un da 28 golünün 3’ü (yüzde 10) yerli oyuncularından geldi.

EN GOLCÜ YERLİ BURAK YILMAZ

Ligin en golcü yerli oyuncusu ise Burak Yılmaz. Sezona Trabzonspor ile başlayan ancak devre arasında Beşiktaş’a transfer olan golcü oyuncu bu sezon 15 maçta 11 kez rakip fileleri havalandırdı. Trabzonspor’da 5 gol kaydedene Burak Yılmaz, Beşiktaş’ta da 8 maçında 6 gole imza attı. Gol krallığı yarışında da ilk 13 sırada yerli oyuncu olarak sadece tek bir oyuncunun bulunması da gözlerden kaçmadı.