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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri ve sakat-cezalı raporu

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri ve sakat-cezalı raporu BEŞİKTAŞ Karius-Gökhan Gönül-Atiba-Necip-Caner-Oğuzhan-Dorukhan-Diaby(Lens)-Ljajic-N'Koudou-Güven(Burak) SAKAT:  Roco CEZALI: Vida, Elneny BİLET...

SPOR 22.09.2019, 13:20
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri ve sakat-cezalı raporu

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri ve sakat-cezalı raporu

BEŞİKTAŞ

Karius-Gökhan Gönül-Atiba-Necip-Caner-Oğuzhan-Dorukhan-Diaby(Lens)-Ljajic-N'Koudou-Güven(Burak)

SAKAT:  Roco

CEZALI: Vida, Elneny

BİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C: 875 TL, VOLVO 1903 B - D: 825 TL, VOLVO 1903 A - E: 750 TL, VIP: 750 TL, 1. Kategori: 265 TL, 2. Kategori: 250 TL, 3. Kategori: 225 TL, 4. Kategori: 215 TL, 5. Kategori: 180 TL, 6. Kategori: 165 TL, 7. Kategori: 110 TL, 8. Kategori: 100 TL, Misafir: 100 TL

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert- Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Mahmut, Visca, İrfan, Arda (Robinho), Crivelli

SAKAT: Elia*

CEZALI: Yok

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DEMİR GRUP SİVASSPOR

Samassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya (Uğur), Erdoğan, Hakan, Cofie, Emre, Mert Hakan, Yatabare

SAKAT: Armin Djerlek, Serhiy Rybalka, Barış Yardımcı

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kale arkası: 13.5 TL, Maraton: 27.5 TL, VIP: 54 TL, Misafir takım: 17.5 TL

TRABZONSPOR

Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Sosa, Avdijaj, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Yusuf Sarı, Fernandes

CEZALI: Yok

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