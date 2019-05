Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

İSTANBUL,() -

EVKUR YENİ MALATYASPOR

Farnolle - Murat Akça, Mina, Seth, İssam, Murat Yıldırım, Robin, Guilherme, Aleksic, Ömer, Kamara

SAKAT: Yok

CEZALI: Donald

BİLET FİYATLARI: Batı Alt Tribün: 60 TL, Batı Üst Tribün: 40 TL, Doğu Alt Tribün: 25 TL, Doğu Üst Tribün: 20 TL, Güney Alt Tribün: 5 TL, Güney Üst Tribün: 5 TL, Kuzey Alt Tribün: 5 TL, Kuzey Üst Tribün: 5 TL, Misafir Tribün: 5 TL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

Sehic - Tolga, Kanstrup, Leo, Hakan, Sunu, Kone, İbrahim, Taylan, Eduok, Opseth (Rashad Muhammed)

SAKAT: Egemen, Obertan

CEZALI: Emrah

-------------------------------------------

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

Lung- Levent, Sapunaru, Kana Bıyık, Atila, Şamil, Hasan Hüseyin, Varela, Chery, Deniz, Kravets

SAKAT: Umut Bulut, Tiago Lopes

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı Alt: 40 TL, Doğu Alt: 25 TL, Doğu Üst: 20 TL, Kuzey Üst: 15 TL, Kuzey Alt: 15 TL, Misafir Tribünü: 20 TL

KASIMPAŞA

Scuffet - Popov, Josue Sa, Ben Youssef, Hafez, Pavelka, Hajradinovic, Tarkan, Khalili, Trezeguet, Koita

SAKAT: Ramazan

CEZALI: Veigneau, Veysel, Perica

-------------------------------------------

ATİKER KONYASPOR

Serkan - Skubic, Uğur, Volkan, Ferhat, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali, Milosevic, Fofana, Jahovic

SAKAT: Filipovic, Diagne, Ali Çamdalı

CEZALI: Ali Turan, Yatabare

BİLET FİYATLARI: Batı Alt D 75 TL, Batı Alt C - E 60 TL, Batı Alt B - F 50 TL, Batı Alt A - G 40 TL, Batı Üst B - C 40 TL, Batı Üst A - D 30 TL , Doğu Alt D 35 TL, Doğu Alt C - E 30 TL, Doğu Alt B - F 25 TL, Doğu Alt A - G 20 TL, Doğu Üst D 30 TL, Doğu Üst C - E 25 TL, Doğu Üst B - F 15 TL, Doğu Üst A - G 10 TL, Kale Arkaları 7,5 TL, Misafir 9,75 TL

TRABZONSPOR

Uğurcan- Kamil Ahmet, Hüseyin, Toure, Novak- Sosa, Abdulkadir Parmak- Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme- Rodallega

SAKAT: Onazi, Pereira

CEZALI: Hosseini

-------------------------------------------

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert- Caiçara, Attamah, Mahmut, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Napoleoni, Robinho (Adebayor)

SAKAT: Arda, Epureanu, Demba Ba

CEZALI: Elia

BİLET FİYATLARI: Doğu Üst 30 TL, Batı Alt - Üst 25 TL, Kuzey 15 TL, Misafir Tribünü 20 TL

MKE ANKARAGÜCÜ

Altay Bayındır - Kitsiou, Pazdan, Ante Kulusic, Pinto, Sedat Ağçay, Thibault Moulin , Hector Canteros , Hadi Sacko, Tyler Boyd, Dever Orgill

SAKAT: Brice Djedje, Wilfred Moke

CEZALI: Cebrail Karayel