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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

AYTEMİZ ALANYASPOR  Haydar, Baiano, Tzavellas, Welinton, N'Sakala, Ceyhun, Efecan, Ozan, Campos, Fernandes, Cisse SAKAT: İsaac Sackey, Joel Obi CEZALI: Yok ATİKER KONYASPOR Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Diagne, Zuta, Jonsson, Jevtovic,...

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

AYTEMİZ ALANYASPOR 
Haydar, Baiano, Tzavellas, Welinton, N'Sakala, Ceyhun, Efecan, Ozan, Campos, Fernandes, Cisse
SAKAT: İsaac Sackey, Joel Obi
CEZALI: Yok

ATİKER KONYASPOR
Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Diagne, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofona, Yatabare 
SAKAT: Ali Çamdalı, Selim Ay, Filipovic 
CEZALI: Uğur Demirok

BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Maraton ve Kapalı 35 TL, Kuzey ve Güney Kale arkası 20 TL, Misafir Tribün 26 TL

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TRABZONSPOR 
Uğurcan- Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak- Sosa, Amiri- Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme- Rodallega
SAKAT: Onazi, Pereira
CEZALI: Abdulkadir Parmak

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung-Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Şamil, Hasan Hüseyin, Chery, Varela, Deniz, Kravets
SAKAT: Umut Bulut, Bernard Mensah*
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.
 

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