Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar, Baiano, Tzavellas, Welinton, N'Sakala, Ceyhun, Efecan, Ozan, Campos, Fernandes, Cisse
SAKAT: İsaac Sackey, Joel Obi
CEZALI: Yok
ATİKER KONYASPOR
Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Diagne, Zuta, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Fofona, Yatabare
SAKAT: Ali Çamdalı, Selim Ay, Filipovic
CEZALI: Uğur Demirok
BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Maraton ve Kapalı 35 TL, Kuzey ve Güney Kale arkası 20 TL, Misafir Tribün 26 TL
---------------------------------------------------------
TRABZONSPOR
Uğurcan- Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak- Sosa, Amiri- Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme- Rodallega
SAKAT: Onazi, Pereira
CEZALI: Abdulkadir Parmak
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung-Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Şamil, Hasan Hüseyin, Chery, Varela, Deniz, Kravets
SAKAT: Umut Bulut, Bernard Mensah*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.