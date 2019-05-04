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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

AKHİSARSPOR  Fatih- Zeki, Lopes, Caner, Vrsajevic, Barbosa, Bilal, Sissoko, Güray, Manu, Cikalleshi  SAKAT: Mustafa Yumlu, Hasan Ali, Bora, Cocalic, Rotman  CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün E, F, G, H Bloklar 15 TL, C, D, I, J ve A,...

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

AKHİSARSPOR 
Fatih- Zeki, Lopes, Caner, Vrsajevic, Barbosa, Bilal, Sissoko, Güray, Manu, Cikalleshi 
SAKAT: Mustafa Yumlu, Hasan Ali, Bora, Cocalic, Rotman 
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün E, F, G, H Bloklar 15 TL, C, D, I, J ve A, B, K, L Bloklar 10 TL, Maraton 6 TL, Kale Arkası ve Misafir Tribünler 5 TL

EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Mina, Chebake, Bülent, Mustafa, Murat Yıldırım, Donald, Adem, Bifouma, Aleksic, Kamara
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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GÖZTEPE 
Beto-Tayfur, Titi, Reis, Berkan, Poko, Castro, Deniz, Halil, Serdar, Jerome 
SAKAT: Yasin, Gassama, Kadu, Grillo, Ghilas, Agbenyenu, Atakan, Hakan Çinemre 
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 109 TL, Numaralı 54 TL, Maraton 38 TL, Kuzey Kale Arkası 22 TL ve Misafir Tribün 28.5 TL

ANTALYASPOR 
Boffin- Nazım Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Yekta Kurtuluş, Charles, Amilton, Fredy, Serdar Özkan, Mevlüt Erdinç
SAKAT: Salih
CEZALI: Yok
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GALATASARAY
Muslera- Linnes, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Donk (Fernando), Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne
SAKAT: Kostas Mitroğlu
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 1.000 TL , 2. Kategori 900 TL, 3. Kategori  800 TL, 4. Kategori 800 TL, 5. Kategori 750 TL, 6. Kategori 600 TL, 7. Kategori 400 TL, 8. Kategori 300 TL, 9. Kategori 250 TL, 10. Kategori 175 TL, 11. Kategori 150 TL

BEŞİKTAŞ 
Karius- Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Caner, Burak 
SAKAT: Medel 
CEZALI: Yok

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