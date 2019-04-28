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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

ATİKER KONYASPOR Serkan Kırıntılı - Skubic, Uğur, Diagne, Zuta, Ömer Ali Şahiner, Jonsson, Jevtovic, Fofana, Milosevic, Yatabare SAKAT: Selim Ay, Flipovic, Ali Çamdalı  CEZALI: Yok  BİLET FİYATLARI: Batı Alt D: 150 TL, Batı Alt CE: 120...

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

ATİKER KONYASPOR
Serkan Kırıntılı - Skubic, Uğur, Diagne, Zuta, Ömer Ali Şahiner, Jonsson, Jevtovic, Fofana, Milosevic, Yatabare
SAKAT: Selim Ay, Flipovic, Ali Çamdalı 
CEZALI: Yok 
BİLET FİYATLARI: Batı Alt D: 150 TL, Batı Alt CE: 120 TL, Batı Alt BF: 105 TL, Batı Alt AG: 90 TL, Batı Üst BC: 125 TL, Batı Üst AD: 105 TL, Doğu Alt D: 125 TL, Doğu Alt CE: 105 TL, Doğu Alt BF: 85 TL, Doğu Alt AG: 65 TL, Doğu Üst D: 125 TL, Doğu Üst CE: 105 TL, Doğu Üst BF: 85 TL, Doğu Üst AG: 65 TL, Kuzey Kale Arkası: 65 TL, Güney Kale Arkası: 65 TL, Misafir: 84,5 TL.
GALATASARAY
Muslera - Linnes, Luyindama, Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Onyekuru, Emre, Diagne
SAKAT: Semih, Sinan, Marcao*
CEZALI: Yok
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YENİ MALATYASPOR
Farnolle - Murat Akça, Mina, Seth, İssam, Murat Yıldırım, Donald, Guilherme, Aleksic, Ömer, Kamara
SAKAT: Yok
CEZALI: Erkan Kaş
BİLET FİYATLARI: Batı Alt Tribün: 60 TL, Batı Üst Tribün: 40 TL, Doğu Alt Tribün: 25 TL, Doğu Üst Tribün: 20 TL, Güney Alt Tribün: 5 TL, Güney Üst Tribün: 5 TL, Kuzey Alt Tribün: 5 TL, Kuzey Üst Tribün: 5 TL, Misafir Tribün: 5 TL.
KASIMPAŞA
Ramazan - Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Hafez, Tarkan, Trezeguet, Perica
SAKAT: Heintz, Koita, Veysel*     
CEZALI: Yok
 

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