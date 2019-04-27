Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

BURSASPOR
Okan - Barış, Ertuğrul, Chedjou, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Saivet, Yusuf, Latovlevici, Sakho
SAKAT: Muhammed Şengezer
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Goldsit 1963 Tribünü: 250,00 TL, VIP 1.Balkon: 150,00 TL, VIP 2.Balkon: 150,00 TL, Batı Alt Tribün: 125,00 TL, Doğu Alt Tribün: 60,00 TL, Doğu Üst Tribün: 50,00 TL, Güney Kale Arkası (Teksas): 25,00 TL, TOFAŞ Tribünü : 25,00 TL, Misafir Tribünü: 32,50 TL
AKHİSARSPOR
Fatih - Zeki, Lopes, Caner, Kadir, Serginho, Aykut, Güray, Sissoko, Manu, Cikalleshi
SAKAT: Mustafa Yumlu, Cocalic, Rotman, Hasan Ali
KADRO DIŞI: Josue
CEZALI: Yok
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İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung - Levent, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Varela, Chery, Deniz, Kravets
SAKAT: Bernard Mensah, Umut Bulut
CEZALI: Tiago Lopes
BİLET FİYATLARI: Batı Alt: 40 TL, Doğu Alt: 25 TL, Doğu Üst: 20 TL, Kuzey Üst: 15 TL, Kuzey Alt: 15 TL, Misafir Tribünü: 20 tl
AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar - N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Ceyhun, Efecan, Lucas, Ozan, Campos, Cisse
SAKAT: Obi, Baiano, Tzavellas
CEZALI: Yok
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BEŞİKTAŞ
Karius - Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Dorukhan, Lens, Ljajic, Caner, Burak
SAKAT: Medel, Mustafa, Quaresma*
CEZALI: Medel
BİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C - 800 TL, VOLVO 1903 B - D - 750 TL,, VOLVO 1903 A - E - 680 TL, VIP - 680 TL, 1. Kategori - 245 TL, 2. Kategori - 225 TL, 3. Kategori - 205 TL, 4. Kategori - 195TL, 5. Kategori - 165 TL, 6. Kategori - 150 TL, 7. Kategori - 100 TL, 8. Kategori - 90 TL, Misafir - 90 TL
MKE ANKARAGÜCÜ
Altay Bayındır - Stelios Kitsiou, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Wilfred Moke, Hector Canteros, Hadi Sacko, Tyler Boyd, Dever Orgill
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok