Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

TRABZONSPOR
Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Ekuban
SAKAT: Onazi, Kamil Ahmet
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Fernolle- İssam, Mina, Ahmet, Pereira, Seth, Donald, Aleksic, Guilherme, Adem, Ömer
SAKAT: Yok
CEZALI: Erkan Kaş, Murat Yıldırım
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AKHİSARSPOR
Lukac- Lopes, Cocalic, Caner, Kadir, Sissoko, Aykut, Barbosa, Serginho, Manu, Bokila
SAKAT: Bora, Mustafa
CEZALI: Zeki
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün E, F, G, H bloklar 15 TL, C, D, I, J ve A, B, K, L bloklar 10 TL, Maraton 6 TL, Kale Arkası ve Misafir Tribünü 5 TL
ANTALYASPOR
Boffin- Cissokho, Bahadır, Celutska, Nazım, Charles, Hakan, Fredy, Yekta, Serdar, Mevlüt
SAKAT: Salih
CEZALI: Diego Angelo, Chico, Amilton
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GALATASARAY
Muslera- Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Yunus, Emre Akbaba, Mitroglou
SAKAT: Semih, Feghouli
CEZALI: Christian Luyindama, Henry Onyekuru
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori - 500 TL, 2. Kategori 400 TL, 3. Kategori 350 TL, 4. Kategori 350 TL, 5. Kategori 300 TL, 6. Kategori 250 TL, 7. Kategori 200 TL, 8. Kategori 150 TL, 9. Kategori 120 TL, 10. Kategori 90 TL, 11. Kategori 80 TL, Misafir Tribünü 80 TL
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung- Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Şamil, Hasan Hüseyin, Chery, Deniz, Umut, Kravets
SAKAT: Sakıb Aytaç, Asamoah Gyan, Bernard Mensah
CEZALI: Yok
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GÖZTEPE
Beto- Tayfur, Reis, Berkan, Agbenyenu, Poko, Borges, Castro, Yasin, Serdar, Jerome
SAKAT: Kadu, Gassama, Grillo, Atakan, Hakan
CEZALI: Titi
BİLET FİYATLARI: VIP 109 TL, Numaralı 54 TL, Maraton 38 TL, Kuzey Kale Arkası 22 TL, Misafir Tribünü 28.5 TL
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Sehic- Tolga, Kanstrup, Schwechlen, Hakan, Taylan, Kone, Sunu, Obertan, Eduok, Opseth
SAKAT: Egemen, Lokman, Rashad Muhammed
CEZALI: Yok