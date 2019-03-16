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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

EVKUR YENİ MALATYASPOR Fernolle, Seth, İssam, Mustafa, Bülent, Murat Yıldırım, Barış, Adem, Aleksic, Guilherme, Eren SAKAT: Kamara CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Batı Alt: 60 TL, Batı Üst: 40 TL, Doğu Alt: 25 TL, Doğu Üst: 20 TL, Güney...

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

EVKUR YENİ MALATYASPOR
Fernolle, Seth, İssam, Mustafa, Bülent, Murat Yıldırım, Barış, Adem, Aleksic, Guilherme, Eren
SAKAT: Kamara
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Batı Alt: 60 TL, Batı Üst: 40 TL, Doğu Alt: 25 TL, Doğu Üst: 20 TL, Güney Alt: 5 TL, Güney Üst: 5 TL, Kuzey Alt: 5 TL, Kuzey Üst: 5 TL, Misafir: 5 TL

ANKARAGÜCÜ
Altay Bayındır, Stelios Kitsiou, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Wildred Moke, Sedat Ağçay, Hector Canteros, Hadi Sacko, Tyler Boyd, Dever Orgill
SAKAT: Brice Dja Djedje
CEZALI: Yok

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İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung- Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Kucher, Şamil, Hasan Hüseyin, Chery, Varela, Umut, Kravets
SAKAT: Oğuzhan Berber, Bilal Başaçıkoğlu, Bernard Mensah, Sakıb Aytaç
CEZALI: Deniz Türüç

BİLET FİYATLARI: Batı Alt: 40 TL, Doğu Alt: 25 TL, Doğu Üst: 20 TL, Kuzey Üst: 15 TL, Kuzey Alt: 15 TL, Misafir Tribünü: 20 TL

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR
Mert- Caiçara, Mahmut, Attamah (Epureanu), Kudryashov, Gökhan, İrfan, Visca, Mossoro, Arda, Robinho 
SAKAT: Clichy, Demba Ba, Epureanu*
CEZALI: Emre
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BURSASPOR
Okan, Shehu, Chedjou, Ertuğrul, Umut Meraş, Badji, Aytaç, Latovlevici, Saivet, Yusuf, Sakho
SAKAT: Tunay, Barış
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Goldsit 1963 Tribünü: 500 TL, 1. Kategori: 300 TL, 2. Kategori: 250 TL, 3. Kategori: 120 TL, 4. Kategori: 100 TL, 5. Kategori: 50 TL, 6. Kategori: 50 TL, Misafir: 65 TL

GALATASARAY
Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Emre - Ndiaye - Feghouli, Fernando, Belhanda, Onyekuru - Diagne
SAKAT: Nagatomo
CEZALI: Yok
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