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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

AYTEMİZ ALANYASPOR Haydar- Welinton, Steven Coulker, Baiano, Ceyhun, Tzavellas, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Campos, Villafanez, Sackey BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Maraton 35 TL, Kapalı 35 TL, Kale Arkaları 20 TL BB ERZURUMSPOR Sehiç- Kanstrup,...

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar- Welinton, Steven Coulker, Baiano, Ceyhun, Tzavellas, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Campos, Villafanez, Sackey
BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Maraton 35 TL, Kapalı 35 TL, Kale Arkaları 20 TL
BB ERZURUMSPOR
Sehiç- Kanstrup, Lokman, Tolga (Serkan) Leo, Scuk, İbrahim, Emrah, Eduok, Opseth, Obertan
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GÖZTEPE 
Beto- Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Alpaslan, Borges, Castro, Yasin, Serdar, Ghilas 
SAKATLAR: Traore, Atakan, Poko*
CEZALI: Kadu 
BİLET FİYATLARI: VIP 161 TL, numaralı 108 TL, kuzey kale arkası 22 TL, misafir tribün 28,5 TL
KASIMPAŞA 
Scuffet- Popov, Veysel, Sa, Veigneau (Hafez), Sadiku, Pavelka, Tarkan, Koita, Trezeguet, Perica
SAKAT: Yok
CEZALI: Ben Youssef
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ÇAYKUR RİZESPOR 
Gökhan- Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Koray, Saadane, Abdullah, Boldrin, Nakoulma, Umar, Muriç
SAKAT: Petrucci - Aatif, Azubuike*
CEZALI: Moroziuk
BİLET FİYATLARI: Maraton 15 TL, Kapalı Deniz 5 TL, Kapalı Dağ 5 TL, Kale Arkası 5 TL, Misafir 5 TL
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 
Lung- Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Hasan Hüseyin, Deniz, Varela, Umut, Kravets
SAKAT: Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Bilal Başaçıkoğlu, Bernard Mensah
CEZALI : Yok
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BEŞİKTAŞ
Karius- Gökhan, Vida, Mirin, Adriano, Atiba, Medel (Oğuzhan), Quaresma, Ljajic, Lens, Burak
SAKAT: Yok
Cezalı: Dorukhan
BİLET FİYATLARI:  VOLVO 1903 C 800 TL, VOLVO 1903 B - D 750 TL, VOLVO 1903 A - E 680 TL, VIP 680 TL, 1. Kategori 245 TL, 2. Kategori 225 TL, 3. Kategori 205 TL, 4. Kategori 195 TL, 5. Kategori 165 TL, 6. Kategori 150 TL, 7. Kategori 100 TL, 8. Kategori 90 TL
ATİKER KONYASPOR
Serkan- Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan Fındıklı, Traore, Ömer Ali Şahiner, Fofana, Milosevic
SAKAT: Jahovic, Yatabare
CEZALI: Ferhat Öztorun

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