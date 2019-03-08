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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

TRABZONSPOR Uğurcan- Kamil Ahmet, Toure (Hosseini), Hüseyin, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega SAKAT: Onazi, Pereira, Abdulkadir Ömür CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: VIP PLATINUM B - 270 TL, VIP PLATINUM A-C - 240...

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

TRABZONSPOR
Uğurcan- Kamil Ahmet, Toure (Hosseini), Hüseyin, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Ekuban, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega
SAKAT: Onazi, Pereira, Abdulkadir Ömür
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP PLATINUM B - 270 TL, VIP PLATINUM A-C - 240 TL, VIP GOLD 150 TL, VIP SILVER 120 TL, 1. Kategori 55 TL, 2. Kategori 45 TL, 3. Kategori 40 TL, 4. Kategori 35, 5. Kategori 30 TL, 6. Kategori 20 TL, Misafir Tribünü 25 TL

AKHİSARSPOR     
Lukac- Zeki, Caner, Cocalic, Kadir, Sissoko, Aykut, Barbosa, Bilal, Regattin, Bokila
SAKAT: Mustafa Yumlu, Eray, Güray, Cikalleshi
CEZALI: Manu
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert- Caiçara, Epureanu, Mahmut, Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro (Adebayor), Arda, Robinho 
SAKAT: Clichy, Demba Ba*
CEZALI: Yok 
BİLET FİYATLARI: Doğu Üst Tribünü 100 TL, Batı Alt - Üst 85 TL, Kuzey Tribünü 60 TL 

FENERBAHÇE
Volkan, Isla, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Mehmet Topal, Moses, Mehmet Ekici, Zajc, Tolgay, Soldado
SAKAT: Tolga, Dirar*
CEZALI: Ayew
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MKE ANKARAGÜCÜ
Altay- Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Tiago Pinto, Moulin, Dja Djedje, Canteros, Sacko, Boyd, Orgill
SAKAT: El Kabir 
CEZALI : Sedat 
BİLET FİYATLARI: Batı Tribün 50 TL, Doğu Tribün 40 TL, Güney Tribün 30 TL, Kuzey Tribün 30 TL, Misafir Tribünü 30 TL

BURSASPOR
Okan- Shehu, Ertuğrul, Chedjou, Umut Meraş, Badji, Aytaç, Lima, Saivet, Yusuf, Sakho
SAKAT: Tunay, Barış
CEZALI: Yok

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