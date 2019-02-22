Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Mustafa Şentop
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı...
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Güler Washington’da
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı...
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı istifa etti
MHP'li Hatay Dörtyol Belediye Başkanı...
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması
ÖSYM'den 'Geçici Kimlik Belgesi' açıklaması

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

DEMİR GRUP SİVASSPOR  Tolgahan- Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre, Kone SAKAT: Torje* CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: VIP 54 TL, Maraton  22 TL, Kuzey Kale Arkası  14,5 TL, Güney Kale Arkası 11 TL, Misafir Takım...

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

DEMİR GRUP SİVASSPOR 
Tolgahan- Douglas, Braz, Bjarsmyr, Ziya, Hakan, Ndinga, Rybalka, Diabate, Emre, Kone
SAKAT: Torje*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 54 TL, Maraton  22 TL, Kuzey Kale Arkası  14,5 TL, Güney Kale Arkası 11 TL, Misafir Takım Tribünü 14,5 TL

ANTALYASPOR
Ferhat- Salih, Diego Angelo, Nazım Sangare, Chico, Charles, Hakan Özmert, Amilton, Doğukan, Fredy, Mevlüt 
SAKAT: Celustka
CEZALI: Boffin
--------------------------------------

AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar- Welinton, Coulker, Baiano, Sackey,Tzavellas, Ozan, Efecan, Campos, Villafanez, Cisse
SAKAT : Obi, Jr Fernandes 
CEZALI : Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 200 TL, Maraton 35 TL, Kapalı 35 TL, Kale Arkaları 20 TL

KASIMPAŞA 
Ramazan- Popov, Youssef, Veysel, Veigneau, Khalili, Sadiku, Tarkan, İlhan, Trezeguet, Perica (Koita)
SAKAT: Josue
CEZALI: Pavelka 
--------------------------------------

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 
Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu (Serdar), Kudryashov, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda (Elia), Robinho 
SAKAT: Clichy, Epureanu* 
CEZALI: Yok 

BURSASPOR
Muhammed- Barış, Ertuğrul, Vergini, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Shehu, Lima , Latovlevici (Yusuf), Sakho
SAKAT: Kubilay, Tunay
CEZALI: Yok
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328