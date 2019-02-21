Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

GÖZTEPE
Beto- Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Castro, Yasin, Serdar, Jerome
SAKAT: Traore, Atakan
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 270 TL, Numaralı 189 TL, Kuzey kale arkası 22 TL, Misafir Tribün 28.5 TL
TRABZONSPOR
Arda- Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak- Sosa, Yusuf- Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme- Rodallega
SAKAT: Onazi, Pereira, Ibanez (Uğurcan, Amiri belirsiz)
CEZALI: Yok
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ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan- Abarhoun, Awaziem, Moroziuk, Melnjak, Saadane, Azubuike, Boldrin, Umar, Aatif, Muriç
SAKAT: Petrucci
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Maraton 15, Kapalı Dağ 5, Kapalı Deniz 5, Kale Arkası 5, Misafir Tribünü 5 TL
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Chebake, Mustafa, Mina, Bülent, Barış, Murat Yıldırım, Ahmet, Donald, Aleksic, Ömer
SAKAT: Bifouma, Kamara, Rahman, Pereira, Murat Akça, Guilherme
CEZALI: Adem