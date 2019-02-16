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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Sehic- Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Jasmin Scuk, Taylan, Rashad Muhammet, Obertan, Edouk, Opseth SAKAT: Tolga CEZALI: Yok  BİLET FİYATLARI: Kapalı A-B 30 TL, Maraton 20 TL, Kale Arkası 10 TL, Misafir Tribünü...

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
Sehic- Serkan, Egemen, Lokman, Leo, Jasmin Scuk, Taylan, Rashad Muhammet, Obertan, Edouk, Opseth
SAKAT: Tolga
CEZALI: Yok 
BİLET FİYATLARI: Kapalı A-B 30 TL, Maraton 20 TL, Kale Arkası 10 TL, Misafir Tribünü 10 TL

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Tolgahan- Douglas, Bjarsmyr, Braz, Uğur, Diabate, Hakan, Ndinga, Rybalka, Emre, Kone
SAKAT: Torje
CEZALI: Ziya
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TRABZONSPOR
Arda- Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Amiri, Sosa, Yusuf, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega
SAKAT: Onazi, Pereira, Novak (Uğurcan belirsiz)
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü 25 TL.

AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar- Welinton , Steven Coulker, Baiano, Ceyhun, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Campos, Taha, Jr. Fernandes, Cisse
SAKAT: Obi, Sackey
CEZALI: Tzavellas, Nsakala

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İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung- Lopes, Kana Biyik, Sapunaru, Atila, Şamil, Mensah, Chery, Deniz, Umut, Kravets
SAKAT: Sakıb, Oğuzhan, Bilal 
CEZALI: Kucher
BİLET FİYATLARI: Batı Alt 40 TL, Doğu Alt 25 TL, Doğu Üst 20 TL, Kuzey Üst 15 TL, Kuzey Alt 15 TL, Misafir Tribünü 20 TL

GÖZTEPE 
Beto- Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Alpaslan, Castro, Halil, Gouffran, Deniz 
SAKAT: Traore 
CEZALI: Borges, Yasin, Serdar
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KASIMPAŞA 
Ramazan - Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür, Sadiku, Pavelka, Tarkan, Trezeguet, Koita, Perica
SAKAT: Veigneau, Josue Sa 
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün 100 TL, Kapalı Kale Arkası 60 TL,  Açık Maraton 60 TL

GALATASARAY 
Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne
SAKAT: Mariano* 
CEZALI: Yok 

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