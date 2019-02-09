Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

ATİKER KONYASPOR
Serkan Kırıntılı- Skubic, Ali Turan, Flipovic, Zuta, Jevtovic, Volkan, Ömer Ali Şahiner, Traore, Milosevic, Jahovic
SAKAT: Selim Ay, Hurtado, Hadziahmetovic
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Alt D: 99 TL, Batı Alt C-E: 77 TL, Batı Alt B-F: 68 TL, Batı Alt A-G: 59 TL, Batı Üst B-C: 54 TL, Batı Üst A-D: 45 TL, Doğu Alt D: 54 TL, Doğu Alt C-E: 45 TL, Doğu Alt B-F: 36 TL, Doğu Alt A-G: 27 TL, Doğu Üst D: 45 TL, Doğu Üst C-E: 36 TL, Doğu Üst B-F: 27 TL, Doğu Üst A-G: 23 TL, Kuzey Kale Arkası: 9 TL, Güney Kale Arkası: 9 TL, Misafir: 12 TL
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Farnolle- Murat Akça, Mina, Robin, Chebake, Murat Yıldırım, Donalt, Pereira, Adem, Aboubakar, Aleksic
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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GÖZTEPE
Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Castro, Halil, Serdar, Deniz
SAKAT: Ghilas, Traore
CEZALI: Jarome
BİLET FİYATLARI: VIP: 220 TL, Numaralı: 162 TL, Kuzey kale arkası: 22 TL, Misafir tribünü: 28,5 TL
AYTEMİZ ALANYASPOR
Haydar, Welinton , Tzavellas, N'skala, Ceyhun, Ozan Tufan, Efecan Karaca, Campos, Taha, Jr. Fernandes, Cisse
SAKAT: Yok
CEZALI: Lucas Villafanez
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GALATASARAY
Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne
SAKAT: Mariano
CEZALI: Fernando, Sinan
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 900 TL, 2. Kategori: 800 TL, 3. Kategori: 700 TL, 4. Kategori: 700 TL, 5. Kategori: 500 TL, 6. Kategori: 400 TL, 7. Kategori: 300 TL, 8. Kategori: 250 TL, 9. Kategori: 200 TL, 10. Kategori: 125 TL, 11. Kategori: 100 TL, Misafir: 100 TL
TRABZONSPOR
Arda- Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Ibanez- Toure, Yusuf- Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme- Rodallega
SAKAT: Onazi, Novak, Pereira, (Uğurcan belirsiz)
CEZALI: Yok