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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

KARDEMİR KARABÜKSPOR Muhtemel: Rybka-Hakan, Kravchenko, Tayyib, İshak, Bliznichenko, Traore, Murat, Alican,Leandrinho, Ergin SAKAT: Alexe, Skulason, Stahl, Osman, Ferhat CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI:  Kale arkası: 75 TL, Maraton:80 TL, Kapalı:85...

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

KARDEMİR KARABÜKSPOR
Muhtemel: Rybka-Hakan, Kravchenko, Tayyib, İshak, Bliznichenko, Traore, Murat, Alican,Leandrinho, Ergin
SAKAT: Alexe, Skulason, Stahl, Osman, Ferhat
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 
Kale arkası: 75 TL, Maraton:80 TL, Kapalı:85 TLMisafir tribünü:75 TL

ATİKER KONYASPOR
Serkan-, Moke, Ali Turan, Selim , Ferhat, Jonsson, Fofana, Milosevic, Mehdi, Volkan Şen, Eto'o 
SAKAT: Filipovic 
CEZALI: Yok
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TRABZONSPOR
Uğurcan, Pereria, Hubocan, Okay, Novak, Kucka, Onazi, Abdülkadir, Sosa, Yusuf, Burak
CEZALI: Matus Bero
SAKAT: Onur Recep Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Uğur Demirok, Castillo, Durica

BİLET FİYATLARI: VIP PLATINIUM B BLOK 425,00 TL, VIP PLATINIUM A-C BLOK 400,00 TL, VIP GOLD 300,00 TL, VIP SILVER, 250,00 TL, 1. Kategori 90,00 TL, 2. Kategori 70,00 TL, 3. Kategori 60,00 TL, 4. Kategori 50,00 TL, 5. Kategori 40,00 TL, 6. Kategori 25,00 TL, Misafir 30,00 TL

KASIMPAŞA
Ramazan (Eray)- Popov, Veysel, Omeruo, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan, Mensah, Trezeguet, Diagne
SAKAT: Koita*
CEZALI: Yok
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AYTEMİZ ALANYASPOR:
Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, N'Sakala, Sackey, Maniatis, Efecan, Emre Akbaba, Villafanez, Douglas
CEZALI: Yok
SAKAT: M'Billa, Fernandes, Riou

BİLET FİYATLARI :
VIP Tribünü 200 TL, Maraton ve Kapalı Tribün 30 TL, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası 15 TL, Misafir Tribünü 19,5 TL.

OSMANLISPOR
Karcemarskas- Vrsajevic, Yalçın, Numan, Tiago, Musa, Ceyhun, Umar, Lumanza, Regattin, Cikalleshi
SAKAT: Mehmet Battal, Payam ve Serdar Gürler
CEZALI: Yok

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