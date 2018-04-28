Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
EVKUR YENİ MALATYASPOR
Ertaç- Cissokho, Mina, Sadık, İssam, Murat, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 30 TL, 3. Kategori 10 TL, 4.Kategori 7,50 TL, Misafir Tribünü 6,50 TL
TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR
Fatih - Lopes, Caner, Mustafa Yumlu, Ömer, Aykut, Barbosa, Muğdat, Soner, Larsson, Seleznyov
SAKAT: Serginho, Eray
CEZALI: Sissoko
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OSMANLISPOR
Karcemarskas- Vrsajevic, Yalçın, Numan, Tiago, Musa, Ceyhun, Serfar, Lumanza, Regattin, Cikalleshi
SAKAT: Mehmet Battal, Payam
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 43 TL, Misafir Tribünü 54 TL
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan- Caiçara, Costa, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Arda, Elia, Adebayor
SAKAT: Napoleoni
CEZALI : Yok
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GALATASARAY
Muslera- Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
SAKAT: Yok
CEZALI: Serdar
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 1.000 TL, 2. Kategori 900 TL, 3. Kategori 750 TL, 4. Kategori 750 TL, 5. Kategori 600 TL, 6. Kategori 450 TL, 7. Kategori 350 TL, 8. Kategori 250 TL, 9. Kategori 200 TL, 10. Kategori 125 TL, 11. Kategori 100,00 TL
BEŞİKTAŞ
Fabricio- Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Atiba, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo
SAKAT: Caner
CEZALI: Yok