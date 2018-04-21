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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR  Fatih- Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Sissoko, Barbosa, Onur, Muğdat, Larsson, Seleznyov SAKAT: Olcan, Soner CEZALI: Yok BILET FIYATLARI: Maraton 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 20 TL, Misafir Tribünü 30 TL GÖZTEPE  Beto-...

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR 
Fatih- Lopes, Mustafa, Caner, Ömer, Sissoko, Barbosa, Onur, Muğdat, Larsson, Seleznyov
SAKAT: Olcan, Soner
CEZALI: Yok
BILET FIYATLARI: Maraton 1. Kategori 50 TL, 2. Kategori 20 TL, Misafir Tribünü 30 TL

GÖZTEPE 
Beto- Sabri, Reis, Leo, Tanju, Ngando, Poko, Castro, Halil, Gouffran, Demba Ba (Ghilas)
SAKAT: Kadu, Hakan, Atakan, Traore
CEZALI: Tayfur
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ATİKER KONYASPOR 
Serkan- Ömer Ali Şahiner, Ali Turan, Selim, Ferhat, Mehdi, Johnsson, Milosevic, Fofana, Volkan Şen, Eto'o  
SAKAT: Traore, Filipovic
CEZALI:Skubic
BİLET FİYATLARI: Medaş Batı Alt Tribünü 20 TL, Medaş Batı Üst Tribünü 15 TL, Spor Toto Doğu Alt Tribünü 10 TL, Spor Toto Doğu Üst Tribünü 5 TL, Kule Site Kuzey Alt/Üst Tribünü 1 TL, Konya Çimento Güney Alt/Üst Tribünü 1 TL, Misafir Tribünü 1.3 TL

KASIMPAŞA
Eray (Ramazan)- Popov, Veysel, Omeruo, Veigneau, Sadiku, Pavelka, İlhan, Mensah, Trezeguet, Diagne
SAKAT: Ramazan*, Koita*
CEZALI: Yok

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BEŞİKTAŞ
Fabricio- Adriano, Medel, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Quaresma,Talisca, Babel, Negredo
SAKAT: Vagner Love
CEZALI: Pepe
BİLET FİYATLARI: 1903 Tribünü C    750 TL, 1903 Tribünü B-D    700 TL, 1903 Tribünü A-E    650 TL, VIP 650 TL, 1. Kategori 300 TL, 2. Kategori    275 TL, 3. Kategori 250 TL, 4. Kategori 225 TL, 5. Kategori  200 TL, 6. Kategori 175 TL, 7. Kategori    110 TL, 8. Kategori 100 TL, Misafir Tribünü 100 TL

EVKUR YENİ MALATYASPOR 
Ertaç- Cissokho, Mina, Sadık, İssam, Murat, Azubuike, Aytaç, Pereira, Adem, Khalid
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok

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