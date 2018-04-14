Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

KAYSERİSPOR
Lung- Lopes, Kana Bıyık, Sapunaru, Atila, Şamil, Badji, Deniz Türüç, Amorim, Umut Bulut, Kravets
SAKAT : Varela, Muammer, Güray
CEZALI : Mendes
BİLET FİYATLARI: Kale arkaları 10 TL, maraton 20 TL ,
GENÇLERBİRLİĞİ
Hopf - Zeki, Luccas, Palitsevich, Pogba, Alper, Issah, Scekic, Sessegnon, Manu, Deniz
SAKAT: Ahmet İlhan
CEZALI: Jailton, Ahmet Oğuz
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ANTALYASPOR:
Boffin - Diego, Djourou, Nazım, Charles, Maicon, Sakıb, Jevtovic, Doukara, Deniz Kadah, Hakan
SAKAT: Zeki, Salih, Danilo
CEZALI: Yok
Bilet Fiyatı: Vip: 100, Batı Tribün: 40, Doğu Tribün: 20, Kale Arkaları: 10
ATİKER KONYASPOR
Serkan - Skubic, Ali Turan, Selim, Ferhat, Moke, Mehdi, Ömer Ali Şahiner, Fofana, Volkan Şen, Eto'o
SAKAT: Traore, Amir, Filipovic
CEZALI: Yok
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GÖZTEPE
Beto - Sabri, Reis, Leo, Traore, Selçuk, Poko, Castro, Gouffran, Halil, Demba Ba
SAKAT: Kadu, Atakan, Hakan, Ömer, Traore
CEZALI: Rotman, Tanju
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 216,00 TL, 2. Kategori 109,00 TL, 3. Kategori 16,50 TL, Maraton 54,00 TL
BURSASPOR
Harun - Barış, Ekong, Titi, Aziz, Shehu, Agu, Jires, Batalla, Yusuf, Stancu
SAKAT: Alper Ademoğlu, Josua John
CEZALI: YOK
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GALATASARAY
Muslera - Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis
SAKAT: Linnes*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 700,00 TL, 2. Kategori 600,00 TL, 3. Kategori 500,00 TL, 4. Kategori 500,00 TL, 5. Kategori 400,00 TL, 6. Kategori 300,00 TL, 7. Kategori 200,00 TL, 8. Kategori 150,00 TL, 9. Kategori 100,00 TL, 10. Kategori 75,00 TL, 11. Kategori 65,00 TL, Misafir 65,00 TL
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Volkan - Caiçara - Attamah- Epureanu, Clichy, Emre, Mahmut, Visça, Arda, Elia, Adebayor
SAKAT: Mossoro*, Napoleoni
CEZALI: Yok