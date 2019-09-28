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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 6'ncı hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle: İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Marin Anicic, Alper Uludağ, Marko...
SPOR 28.09.2019, 11:36
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 6'ncı hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Marin Anicic, Alper Uludağ, Marko Jevtovic, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Deni Milosevic, Faruku Miya, Riad Bajic
SAKAT: Hurtado
CEZALI: Yok
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir, Hasan Hüseyin, Rienstra, Umut, Mensah, Henrique, Adebayor
SAKAT: Alpay Çelebi, Artem Kravets, Şamil Çinaz, Levent Gülen
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Alt D 100, Batı Alt C-E 90, Batı Alt B-F 85, Batı Alt A-G 80, Batı Üst B-C 75, Batı Üst A-D 70, Doğu Alt D 75, Doğu Alt C-E 70, Doğu Alt B-F 65, Doğu Alt A-G 60, Doğu Üst D 70, Doğu Üst C-E 65, Doğu Üst B-F 60, Doğu Üst A-G 55, Kuzey-Güney 50, Misafir 50 TL
--------------------------------------------------
ANTALYASPOR
Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Ufuk Akyol, Charles, Mukairu, Chahechouhe, Serdar Özkan, Gustavo
SAKAT: Tarık, Doğukan, Dala
CEZALI: Yok
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Farnolle, Robin, Erkan, Hadebe, Chaalali, Murat, Acquah, Eren, Guilherme, Donald, Jahovic
SAKAT: Gökhan Töre, Yiğithan, Bifouma
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 100, Batı Tribünü 60, Doğu Tribünü 40, Kale Arkası 20, Misafir Tribünü 26 TL
--------------------------------------------------
MKE ANKARAGÜCÜ
Korcan, Kitsiou, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Oscar Scarione, Wilfred Moke, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Dever Orgill
SAKAT: Hector Canteros, Cebrail Karayel
CEZALI: Yok
GENÇLERBİRLİĞİ
Ertaç, Ahmet, Flavio, Zargo, Polomat, Diallo, Fabricio, Ayite, Stancu, Sessegnon, Sio
SAKAT: Nadir
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP Tribün 150, Batı Tribün 50, Doğu Tribün 40, Güney Tribün 30, Kuzey Tribün 30, Misafir Tribünü: 30 TL
--------------------------------------------------
TRABZONSPOR
Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Yusuf, Ekuban, Fernandes, Onazi
CEZALI: Yok
BEŞİKTAŞ
Karius, Gökhan, Necip, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Oğuzhan, N'Koudou, Burak
SAKAT: Víctor Ruiz
CEZALI: Mohamed Elneny, Adem Ljajic
BİLET FİYATLARI: Batı Alt VIP Tribün 500, Batı Alt VIP Tribün 400, Batı Alt VIP Tribün 300, Batı Alt VIP Tribün 200, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 100, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 90, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 80, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 70 TL
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Marin Anicic, Alper Uludağ, Marko Jevtovic, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Deni Milosevic, Faruku Miya, Riad Bajic
SAKAT: Hurtado
CEZALI: Yok
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir, Hasan Hüseyin, Rienstra, Umut, Mensah, Henrique, Adebayor
SAKAT: Alpay Çelebi, Artem Kravets, Şamil Çinaz, Levent Gülen
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Alt D 100, Batı Alt C-E 90, Batı Alt B-F 85, Batı Alt A-G 80, Batı Üst B-C 75, Batı Üst A-D 70, Doğu Alt D 75, Doğu Alt C-E 70, Doğu Alt B-F 65, Doğu Alt A-G 60, Doğu Üst D 70, Doğu Üst C-E 65, Doğu Üst B-F 60, Doğu Üst A-G 55, Kuzey-Güney 50, Misafir 50 TL
--------------------------------------------------
ANTALYASPOR
Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Ufuk Akyol, Charles, Mukairu, Chahechouhe, Serdar Özkan, Gustavo
SAKAT: Tarık, Doğukan, Dala
CEZALI: Yok
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Farnolle, Robin, Erkan, Hadebe, Chaalali, Murat, Acquah, Eren, Guilherme, Donald, Jahovic
SAKAT: Gökhan Töre, Yiğithan, Bifouma
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 100, Batı Tribünü 60, Doğu Tribünü 40, Kale Arkası 20, Misafir Tribünü 26 TL
--------------------------------------------------
MKE ANKARAGÜCÜ
Korcan, Kitsiou, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Oscar Scarione, Wilfred Moke, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Dever Orgill
SAKAT: Hector Canteros, Cebrail Karayel
CEZALI: Yok
GENÇLERBİRLİĞİ
Ertaç, Ahmet, Flavio, Zargo, Polomat, Diallo, Fabricio, Ayite, Stancu, Sessegnon, Sio
SAKAT: Nadir
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP Tribün 150, Batı Tribün 50, Doğu Tribün 40, Güney Tribün 30, Kuzey Tribün 30, Misafir Tribünü: 30 TL
--------------------------------------------------
TRABZONSPOR
Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Yusuf, Ekuban, Fernandes, Onazi
CEZALI: Yok
BEŞİKTAŞ
Karius, Gökhan, Necip, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Oğuzhan, N'Koudou, Burak
SAKAT: Víctor Ruiz
CEZALI: Mohamed Elneny, Adem Ljajic
BİLET FİYATLARI: Batı Alt VIP Tribün 500, Batı Alt VIP Tribün 400, Batı Alt VIP Tribün 300, Batı Alt VIP Tribün 200, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 100, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 90, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 80, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 70 TL
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