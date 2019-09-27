Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
YUKATEL DENİZLİSPOR Stachowiak - Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Sackey, Aissaiti, Murawski, Recep, Sacko, Rodallega SAKAT: Yok CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Kale Arkası: 20 TL, Aile Tribünü: 30 TL, Maraton Tribünü: 40 TL, E Üst : 50 TL,...
YUKATEL DENİZLİSPOR
Stachowiak - Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Sackey, Aissaiti, Murawski, Recep, Sacko, Rodallega
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale Arkası: 20 TL, Aile Tribünü: 30 TL, Maraton Tribünü: 40 TL, E Üst : 50 TL, E Alt : 50 TL, A Üst : 50 TL, A Alt : 50 TL, D Üst : 75 TL, B Üst : 75 TL, Loca Önü : 100 TL, VIP: 100 TL
KASIMPAŞA
Fatih - Popov, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, Mustafa Pektemek (Pavelka), Hajradinovic, İlhan, Thiam
SAKAT: Koita, Yusuf Erdoğan, Quaresma*
CEZALI: Yok
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Marafona- Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
SAKAT: Lokman Gör
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 35 TL, 2. Kategori: 35 TL, 3. Kategori: 20 TL, 4. Kategori: 20 TL, Misafir: 26 TL
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Cofie, Fernando, Mert Hakan, Yatabare
SAKAT: Emre Kılınç, Rybalka, Muammer
CEZALI: Yok
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GALATASARAY
Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, N'Zonzi, Seri, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao
SAKAT: Emre Akbaba
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 1500 TL, 2. Kategori: 1300 TL, 3. Kategori: 1200 TL, 4. Kategori: 1200 TL, 5. Kategori: 1000 TL, 6. Kategori: 800 TL, 7. Kategori: 600 TL, 8. Kategori: 400 TL, 9. Kategori: 350 TL, 10. Kategori: 225 TL, 11. Kategori: 200 TL
FENERBAHÇE
Altay - Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Gustavo, Tolga Ciğerci, Deniz, Max Kruse, Vedat
SAKAT: Moses, Rodrigues
CEZALI: Yok
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:25
|Güneş
|06:50
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:19
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Granada
|6
|11
|6. Barcelona
|6
|10
|7. Sevilla
|6
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2