Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
ÇAYKUR RİZESPOR Gökhan - Morozuik, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, De Pauw, Umar, Samudio SAKAT: Yok CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Protokol: 400 TL, VIP A-B: 70 TL, Maraton: 30 TL, Kapalı Dağ ve Deniz Tarafı: 20 TL,...
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan - Morozuik, Chatziisaias, Abarhoun, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, De Pauw, Umar, Samudio
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Protokol: 400 TL, VIP A-B: 70 TL, Maraton: 30 TL, Kapalı Dağ ve Deniz Tarafı: 20 TL, Kale Arkası: 15 TL, Misafir Tribünü: 19,5 TL
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Günay - Oğuz, Djılobodji, Kana Bıyık, Tosca, Morais,Diarra, Tetteh, Güray, Twumasi, Muhammed
SAKAT: Muğdat Çelik
CEZALI: Kayode
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GENÇLERBİRLİĞİ
Ertaç- Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio Baiano, Berat, Sessegnon, Stancu, Candeias, Sio
SAKAT: Nadir Çiftçi
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 60 TL, 2. Kategori: 40 TL, Misafir Tribün: 40 TL
AYTEMİZ ALANYASPOR
Marafona - N'Sakala, Welinton, Caulker, Juanfran, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
SAKAT: Lokman Gör, Haydar Yılmaz
CEZALI: Yok
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BTCTÜRK YENİ MALATYASPOR
Farnolle - Hadebe, Robin, Chaalali, Erkan, Murat, Acquah, Eren, Guilherme, Donald, Jahovic
SAKAT: Fofana, Gökan, Bifouma
CEZALI: Yok
GALATASARAY
Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo (Ömer Bayram), Nzonzi, Lemina, Seri, Feghouli, Babel, Falcao
SAKAT: Belhanda
CEZALI: Yok
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:18
|Güneş
|06:44
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:27
|Akşam
|19:10
|Yatsı
|20:30
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Başakşehir
|4
|4
|16. Kayserispor
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Balıkesirspor
|5
|7
|9. Erzurum BB
|5
|7
|10. Adana Demirspor
|4
|6
|11. İstanbulspor
|5
|6
|12. Adanaspor
|5
|5
|13. Altınordu
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Bournemouth
|6
|10
|4. Tottenham
|5
|8
|5. M. United
|5
|8
|6. Leicester City
|5
|8
|7. Chelsea
|5
|8
|8. Arsenal
|5
|8
|9. West Ham
|5
|8
|10. Everton
|5
|7
|11. Southampton
|6
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Osasuna
|5
|7
|9. Levante
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Real Betis
|5
|5
|14. Valencia
|4
|4
|15. Mallorca
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0