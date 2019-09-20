Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 5'inci hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle: KASIMPAŞA Fatih Öztürk- Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, Quaresma, Hajradinovic,...
KASIMPAŞA
Fatih Öztürk- Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, İlhan Depe, Mame Thiam
SAKAT: Pavelka, Yusuf Erdoğan, Koita
CEZALI: Yok
ANTALYASPOR
Boffin- Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Ufuk Akyol, Serdar Özkan, Mukairu, Chahechouhe, Gustavo
SAKAT: Doğukan
CEZALI: Yok
NOT: Annesi vefat eden Dala izinli olarak ülkesinde
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün: 50 TL, Kapalı Kale Arkası: 25 TL, Açık Maraton Tribün: 25 TL, Misafir Tribünü 35 TL
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İM KAYSERSİPOR
Lung- Lopes, Poulain, Abdennour, Yaser, Rienstra, Djedje, Umut, Mensah, Henrique, Adebayor
SAKAT: Artem Kravets, Şamil Çinaz, Alpay
CEZALI: Yok
Y.DENİZLİSPOR
Stachowiak- Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Zeki, Aissaiti, Murawski, Recep, Barrow, Rodallega
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar: 20 TL, Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar: 20 TL, Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar: 30 TL, Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar: 25 TL, Batı Alt Tribün Tüm Bloklar: 50 TL, Misafir Tribünü: 25 TL
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FENERBAHÇE
Altay- Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Gustavo, Tolga, Deniz, Rodrigues, Kruse, Vedat
SAKAT: Emre, Moses, Isla, Hasan Ali
CEZALI: Yok
ANKARAGÜCÜ
Korcan- Cebrail, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Hector Canteros, Wilfred Moke, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Dever Orgill
SAKAT: Yok
CEZALI: Stelios Kitsiou
BİLET FİYATLARI: Fenerium Alt E - 550 TL, Maraton Alt E - 500 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt D-F - 390 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt C-G - 320 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt B-H - 280 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt A-I - 220 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst E - 200 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst D-F - 170 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst C-G - 160 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst B-H - 140 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst A-I - 125 TL, Migros / Spor Toto - 70 TL, Misafir - 91 TL
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:17
|Güneş
|06:43
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:29
|Akşam
|19:12
|Yatsı
|20:32
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0