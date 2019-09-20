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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 5'inci hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle: KASIMPAŞA Fatih Öztürk- Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, Quaresma, Hajradinovic,...

SPOR 20.09.2019, 11:02
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 5'inci hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
KASIMPAŞA
Fatih Öztürk- Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Hafez, Aytaç Kara, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, İlhan Depe, Mame Thiam
SAKAT: Pavelka, Yusuf Erdoğan, Koita
CEZALI: Yok

ANTALYASPOR
Boffin- Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Ufuk Akyol, Serdar Özkan, Mukairu, Chahechouhe, Gustavo
SAKAT: Doğukan
CEZALI: Yok
NOT: Annesi vefat eden Dala izinli olarak ülkesinde

BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün: 50 TL, Kapalı Kale Arkası: 25 TL, Açık Maraton Tribün: 25 TL, Misafir Tribünü 35 TL
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İM KAYSERSİPOR
Lung- Lopes, Poulain, Abdennour, Yaser, Rienstra, Djedje, Umut, Mensah, Henrique, Adebayor
SAKAT: Artem Kravets, Şamil Çinaz, Alpay
CEZALI: Yok

Y.DENİZLİSPOR
Stachowiak- Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Zeki, Aissaiti, Murawski, Recep, Barrow, Rodallega
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar: 20 TL, Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar: 20 TL, Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar: 30 TL, Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar: 25 TL, Batı Alt Tribün Tüm Bloklar: 50 TL, Misafir Tribünü: 25 TL
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FENERBAHÇE
Altay- Ozan, Zanka, Rami, Dirar, Gustavo, Tolga, Deniz, Rodrigues, Kruse, Vedat
SAKAT: Emre, Moses, Isla, Hasan Ali
CEZALI: Yok

ANKARAGÜCÜ
Korcan- Cebrail, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Hector Canteros, Wilfred Moke, Aydın Karabulut, İlhan Parlak, Dever Orgill
SAKAT: Yok
CEZALI: Stelios Kitsiou

BİLET FİYATLARI:  Fenerium Alt E - 550 TL, Maraton Alt E - 500 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt D-F - 390 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt C-G - 320 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt B-H - 280 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt A-I - 220 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst E - 200 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst D-F - 170 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst C-G - 160 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst B-H - 140 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst A-I - 125 TL, Migros / Spor Toto - 70 TL, Misafir - 91 TL

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