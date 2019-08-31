banner325

Son Dakika

Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

DEMİR GRUP SİVASSPOR Mamadou Samassa- Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal- Isaac Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Emre Kılınç- Mustapha Yatabare SAKAT: Yok CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: 1. Kategori:...

SPOR 31.08.2019, 10:47
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Mamadou Samassa- Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal- Isaac Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Emre Kılınç- Mustapha Yatabare
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 54 TL, 2. Kategori: 27,50 TL, 3. Kategori: 13,50 TL, Misafir Fiyat: 17,50 TL

GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Günay - Djilobodji, Tosca, Kayode, Güray, Morias, Oğuz, Diarra, Twumasi, Tetteh, Kana Biyik
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
----------------------------------------------------
GENÇLERBİRLİĞİ
Diallo- Erdem, Toure, Flavio, Halil İbrahim, Berat, Fabricio, Sessegnon, Candeias, Mats, Sio
SAKAT: Yok
CEZALI: Ahmet Oğuz, Polomat

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 60 TL, 2. Kategori: 40 TL, Misafir: 40 TL

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert, Caiçara, Ponck, Miguel Vieira, Aziz Behich, Azubuike, Arda, Mossoro, Visca, Kerim Frei, Crivelli
SAKAT: Mahmut Tekdemir, Epureanu, Elia
CEZALI: Yok

----------------------------------------------------
FENERBAHÇE
Altay- Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Tolga, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç
SAKAT: Isla, Hasan Ali Kaldırım, Moses
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Fenerium Alt E Fiyat: 660 TL, Maraton Alt E: 600 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt D-F: 470TL, Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 385 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt B-H: 335 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt A-I: 265 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst E: 240 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst D-F: 205 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst C-G: 190 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst B-H: 170 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst A-I: 150 TL, Migros / Spor Toto: 85 TL

TRABZONSPOR
Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Abdulkadir Parmak, Sosa- Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme- Sörloth
SAKAT: Onazi, Kamil Ahmet, *Abdülkadir Ömür
CEZALI: Yok
----------------------------------------------------
BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR
Farnolle - Robin, Erkan, Hadebe, Chaalali, Özer, Bifouma, Fofana, Guilherme, Donald, Jahovic
SAKAT: Chabake, Murat, Gökhan Töre
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 60 TL, 2. Kategori: 40 TL, 3. Kategori: 25 TL, 4. Kategori: 20 TL, 5. Kategori: 5 TL, 6. Kategori: 5 TL, Misafir: 5 TL

ALANYASPOR
Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, N'sakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
Sakat: Haydar Yılmaz, Lokman Gör
Cezalı: yok

Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ağustos 2019
İmsak 04:51
Güneş 06:22
Öğle 13:10
İkindi 16:51
Akşam 19:47
Yatsı 21:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Ankaragücü 3 5
6. Trabzonspor 2 4
7. Galatasaray 3 4
8. Sivasspor 2 3
9. Malatyaspor 2 3
10. Beşiktaş 2 3
11. Antalyaspor 2 3
12. Gazişehir 2 3
13. Konyaspor 2 2
14. Kayserispor 3 1
15. Kasımpaşa 3 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 3 4
7. Osmanlıspor 3 4
8. Akhisar Bld.Spor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Atletico Madrid 2 6
4. Real Madrid 2 4
5. Real Valladolid 2 4
6. Deportivo Alaves 2 4
7. Osasuna 2 4
8. Celta de Vigo 3 4
9. Real Sociedad 3 4
10. Barcelona 2 3
11. Levante 2 3
12. Mallorca 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0