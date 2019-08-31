Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;
DEMİR GRUP SİVASSPOR Mamadou Samassa- Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal- Isaac Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Emre Kılınç- Mustapha Yatabare SAKAT: Yok CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: 1. Kategori:...
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Mamadou Samassa- Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal- Isaac Cofie, Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş, Fernando, Emre Kılınç- Mustapha Yatabare
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 54 TL, 2. Kategori: 27,50 TL, 3. Kategori: 13,50 TL, Misafir Fiyat: 17,50 TL
GAZİŞEHİR GAZİANTEP
Günay - Djilobodji, Tosca, Kayode, Güray, Morias, Oğuz, Diarra, Twumasi, Tetteh, Kana Biyik
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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GENÇLERBİRLİĞİ
Diallo- Erdem, Toure, Flavio, Halil İbrahim, Berat, Fabricio, Sessegnon, Candeias, Mats, Sio
SAKAT: Yok
CEZALI: Ahmet Oğuz, Polomat
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 60 TL, 2. Kategori: 40 TL, Misafir: 40 TL
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert, Caiçara, Ponck, Miguel Vieira, Aziz Behich, Azubuike, Arda, Mossoro, Visca, Kerim Frei, Crivelli
SAKAT: Mahmut Tekdemir, Epureanu, Elia
CEZALI: Yok
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FENERBAHÇE
Altay- Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Emre, Tolga, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç
SAKAT: Isla, Hasan Ali Kaldırım, Moses
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Fenerium Alt E Fiyat: 660 TL, Maraton Alt E: 600 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt D-F: 470TL, Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 385 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt B-H: 335 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt A-I: 265 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst E: 240 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst D-F: 205 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst C-G: 190 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst B-H: 170 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst A-I: 150 TL, Migros / Spor Toto: 85 TL
TRABZONSPOR
Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak- Abdulkadir Parmak, Sosa- Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme- Sörloth
SAKAT: Onazi, Kamil Ahmet, *Abdülkadir Ömür
CEZALI: Yok
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BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR
Farnolle - Robin, Erkan, Hadebe, Chaalali, Özer, Bifouma, Fofana, Guilherme, Donald, Jahovic
SAKAT: Chabake, Murat, Gökhan Töre
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 60 TL, 2. Kategori: 40 TL, 3. Kategori: 25 TL, 4. Kategori: 20 TL, 5. Kategori: 5 TL, 6. Kategori: 5 TL, Misafir: 5 TL
ALANYASPOR
Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, N'sakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
Sakat: Haydar Yılmaz, Lokman Gör
Cezalı: yok
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:51
|Güneş
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|Öğle
|13:10
|İkindi
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|Akşam
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|Yatsı
|21:12
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Ankaragücü
|3
|5
|6. Trabzonspor
|2
|4
|7. Galatasaray
|3
|4
|8. Sivasspor
|2
|3
|9. Malatyaspor
|2
|3
|10. Beşiktaş
|2
|3
|11. Antalyaspor
|2
|3
|12. Gazişehir
|2
|3
|13. Konyaspor
|2
|2
|14. Kayserispor
|3
|1
|15. Kasımpaşa
|3
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|3
|4
|7. Osmanlıspor
|3
|4
|8. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|3
|7
|2. Sevilla
|3
|7
|3. Atletico Madrid
|2
|6
|4. Real Madrid
|2
|4
|5. Real Valladolid
|2
|4
|6. Deportivo Alaves
|2
|4
|7. Osasuna
|2
|4
|8. Celta de Vigo
|3
|4
|9. Real Sociedad
|3
|4
|10. Barcelona
|2
|3
|11. Levante
|2
|3
|12. Mallorca
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0