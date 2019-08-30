Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
KONYASPOR Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Erdon Daci, Milosevic, Bajic SAKAT: Paolo Hurtado CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Batı Alt D: 90 TL, Batı Alt C-E: 80 TL, Batı Alt B-F: 70 TL, Batı...
KONYASPOR
Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Erdon Daci, Milosevic, Bajic
SAKAT: Paolo Hurtado
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Alt D: 90 TL, Batı Alt C-E: 80 TL, Batı Alt B-F: 70 TL, Batı Alt A-G: 60 TL, Batı Üst B-C: 60 TL, Batı Üst A-D: 50 TL, Doğu Alt D: 60 TL, Doğu Alt C-E: 50 TL, Doğu Alt B-F: 45 TL, Doğu Alt A-G: 35 TL, Doğu Üst D: 50 TL, Doğu Üst C-E: 40 TL, Doğu Üst B-F: 35 TL, Doğu Üst A-G: 30 TL, Kuzey Kale Arkası: 20 TL, Güney Kale Arkası: 20 TL, Misafir: 26 TL
ANTALYASPOR
Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Charles, Ufuk, Amilton, Dala, Serdar, Gustavo
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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BEŞİKTAŞ
Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, N'Koudou, Ljajic, Boyd, Güven Yalçın
SAKAT: Burak Yılmaz, Atiba, *Caner, Roco
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C: 875 TL, VOLVO 1903 B - D: 825 TL, VOLVO 1903 A - E: 750 TL, VIP: 750 TL, 1. Kategori: 265 TL, 2. Kategori: 250 TL, 3. Kategori: 225 TL, 4. Kategori: 215 TL, 5. Kategori: 180 TL, 6. Kategori: 165 TL, 7. Kategori: 110 TL, 8. Kategori: 100 TL, Misafir: 100 TL
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan, Chatziisaias, Abarhoun, Morozuik, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, De Pauw, Samudio, Oğulcan
SAKAT: El Kabir
CEZALI: Yok
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GÖZTEPE
Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Berkan, Poko, Castro, Soner, Serdar, Halil, Eren
SAKAT: Jerome
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 299 TL, 2. Kategori: 189 TL, 3. Kategori: 109 TL, 4. Kategori: 27.5 TL, Misafir: 35 TL
YUKATEL DENİZLİSPOR
Stachowiak, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Berdich, Murawski, Zeki, Aissaiti, Barrow, Recep, Rodallega
SAKAT: Kibong Mbamba
CEZALI: Yok
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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|O
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|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
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|16. Gençlerbirliği
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|0
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|2
|0
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|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
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|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
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|2
|13. Erzurum BB
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|1
|14. Boluspor
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|2
|1
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|0
|18. Eskişehirspor
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|-5
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|O
|P
|1. Liverpool
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|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
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|5
|5. M. United
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|4
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|4
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|4
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|3
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|3
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|3
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|3
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|3
|3
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|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
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|4
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|4
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|2
|3
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|3
|11. Mallorca
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|1
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|1
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|1
|16. Getafe
|2
|1
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|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
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|0
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|2
|0