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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

KONYASPOR Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Erdon Daci, Milosevic, Bajic SAKAT: Paolo Hurtado CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Batı Alt D: 90 TL, Batı Alt C-E: 80 TL, Batı Alt B-F: 70 TL, Batı...

SPOR 30.08.2019, 08:51
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

KONYASPOR
Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Jonsson, Erdon Daci, Milosevic, Bajic
SAKAT: Paolo Hurtado
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Alt D: 90 TL, Batı Alt C-E: 80 TL, Batı Alt B-F: 70 TL, Batı Alt A-G: 60 TL, Batı Üst B-C: 60 TL, Batı Üst A-D: 50 TL, Doğu Alt D: 60 TL, Doğu Alt C-E: 50 TL, Doğu Alt B-F: 45 TL, Doğu Alt A-G: 35 TL, Doğu Üst D: 50 TL, Doğu Üst C-E: 40 TL, Doğu Üst B-F: 35 TL, Doğu Üst A-G: 30 TL, Kuzey Kale Arkası: 20 TL, Güney Kale Arkası: 20 TL, Misafir: 26 TL
ANTALYASPOR
Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Charles, Ufuk, Amilton, Dala, Serdar, Gustavo
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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BEŞİKTAŞ
Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Dorukhan, N'Koudou, Ljajic, Boyd, Güven Yalçın 
SAKAT: Burak Yılmaz, Atiba, *Caner, Roco
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VOLVO 1903 C: 875 TL, VOLVO 1903 B - D: 825 TL, VOLVO 1903 A - E: 750 TL, VIP: 750 TL, 1. Kategori: 265 TL, 2. Kategori: 250 TL, 3. Kategori: 225 TL, 4. Kategori: 215 TL, 5. Kategori: 180 TL, 6. Kategori: 165 TL, 7. Kategori: 110 TL, 8. Kategori: 100 TL, Misafir: 100 TL
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan, Chatziisaias, Abarhoun, Morozuik, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, De Pauw, Samudio, Oğulcan
SAKAT: El Kabir
CEZALI: Yok
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GÖZTEPE
Beto, Gassama, Sanneh, Titi, Berkan, Poko, Castro, Soner, Serdar, Halil, Eren
SAKAT: Jerome
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 299 TL, 2. Kategori: 189 TL, 3. Kategori: 109 TL, 4. Kategori: 27.5 TL, Misafir: 35 TL
YUKATEL DENİZLİSPOR
Stachowiak, Lopes, Oğuz, Sapunaru, Berdich, Murawski, Zeki, Aissaiti, Barrow, Recep, Rodallega
SAKAT: Kibong Mbamba
CEZALI: Yok

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