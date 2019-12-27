Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;
MKE ANKARAGÜCÜ Korcan, Sedat Ağçay, Kubalas, Tiago Pinto, Hector Canteros, Wilfred Moke, Ricardo Faty, Cebrail Karayel, Michal Pazdan, İlhan Parlak, Kitsiou SAKAT: Yalçın* CEZALI: Kulusic BİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 150,00 TL, Batı Tribün:...
MKE ANKARAGÜCÜ
Korcan, Sedat Ağçay, Kubalas, Tiago Pinto, Hector Canteros, Wilfred Moke, Ricardo Faty, Cebrail Karayel, Michal Pazdan, İlhan Parlak, Kitsiou
SAKAT: Yalçın*
CEZALI: Kulusic
BİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 150,00 TL, Batı Tribün: 15,00 TL, Doğu Tribün: 15,00 TL, Güney Tribün: 10,00 TL, Kuzey Tribün: 10,00 TL, Misafir: 10,00 TL
YUKATEL DENİZLİSPOR
Stackhowiak, Zeki, Sapunaru, Mustafa, Sedat, Sacko, Murawski, Sackey, Barrow, Aissati, Rodallega
SAKAT: Bergdich
CEZALI: Lopes
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TRABZONSPOR
Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Mikel, Abdulkadir, Sosa, Sturridge, Nwakaeme, Sörloth
Sakat: Abdülkadir Ömüf, Ahmet Canbaz
Cezalı: Yusuf Sarı
BİLET FİYATLARI: VIP Platinum B: 375,00 TL, VIP Platinum A-C: 325,00 TL, VIP Gold: 225,00 TL, VIP Silver: 150,00 TL, 1. Kategori: 70,00 TL, 2. Kategori: 60,00 TL, 3. Kategori: 50,00 TL, 4. Kategori: 40,00 TL, 5. Kategori: 30,00 TL, Misafir: 35,00 TL
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
İsmail - Emirhan, Mert, Djedje, Yasir, Hasan Hüseyin, Furkan, Ziya, Emre, Aksel, Kravets
SAKAT: Silviu Lung, Aymen Abdennour, Benoit Poulain, Bernard Mensah, Ben Rienstra, Pedro Henrique, Nurettin Korkmaz, Levent Gülen, Alpay Çelebi
CEZALI: Miguel Lopes
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MEDIPOL BAŞAKŞEHİR
Mert- Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Elia (Gulbrandsen), Crivelli
SAKAT: Arda Turan, Skrtel, Uğur Uçar*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Doğu Üst: 35 TL, Batı Alt – Üst: 30 TL, Kuzey: 15 TL, Misafir: 20 TL
KASIMPAŞA
Fatih- Popov, Ben Youssef, Fernandes, Hafez, Aytaç, Sadiku, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam
SAKAT: Pavelka, Yusuf Erdoğan, Ramazan
CEZALI: Khalili
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GALATASARAY
Muslera - Mariano, Donk, Marcao (Ahmet), Nagatomo - Taylan, Ömer - Feghouli, Belhanda, Babel - Falcao
SAKAT: Andone, Christian Luyindama
CEZALI: Jimmy Durmaz
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 650,00 TL, 2. Kategori: 550,00 TL, 3. Kategori: 500,00 TL, 4. Kategori: 500,00 TL, 5. Kategori: 400,00 TL, 6. Kategori: 350,00 TL, 7. Kategori: 300,00 TL, 8. Kategori: 200,00 TL, 9. Kategori: 150,00 TL, 10. Kategori: 110,00 TL, 11. Kategori: 100,00 TL, Misafir: 100,00 TL
ANTALYASPOR
Ferhat - Nazım Sangare, Celustka, Diego, Chahechouhe, Blanco, Eren Albayrak, Chico, Hakan Özmert, Amilton, Serdar Özkan
SAKAT: Charles
CEZALI: Yok
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Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:21
|Öğle
|13:10
|İkindi
|15:29
|Akşam
|17:49
|Yatsı
|19:16
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Trabzonspor
|16
|29
|4. Fenerbahçe
|16
|28
|5. Beşiktaş
|16
|27
|6. Alanyaspor
|16
|26
|7. Galatasaray
|16
|24
|8. Malatyaspor
|16
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|16
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|16
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. Giresunspor
|16
|20
|13. İstanbulspor
|16
|19
|14. Altınordu
|16
|15
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|18
|52
|2. Leicester City
|19
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|19
|32
|5. Tottenham
|19
|29
|6. Sheffield United
|19
|29
|7. M. United
|19
|28
|8. Wolverhampton
|18
|27
|9. Crystal Palace
|19
|26
|10. Newcastle
|19
|25
|11. Arsenal
|19
|24
|12. Burnley
|19
|24
|13. Everton
|19
|22
|14. Southampton
|19
|21
|15. Brighton
|19
|20
|16. Bournemouth
|19
|20
|17. West Ham
|18
|19
|18. Aston Villa
|19
|18
|19. Watford
|19
|13
|20. Norwich City
|19
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10