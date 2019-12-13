Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 15'inci hafta yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:



ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan - Abarhoun, Talbi, Abdullah, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Umar, Samudio, Oğulcan

SAKAT: Barış, Moroziuk, Nill De Pauw, Sasse

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Protokol: 400 TL, VIP A-B: 70 TL, Maraton: 30 TL, Kapalı Dağ ve Deniz: 20 TL, Kale Arkası: 15 TL, Misafir Takım Tribünü: 19,5 TL



KASIMPAŞA

Fatih Öztürk - Popov, Fernandes, Ben Youssef, Özgür Çek, Sadiku, Aytaç Kara, Quaresma, Hajradinovic, Mustafa Pektemek, Koita

SAKAT: Yusuf, Pavelka, Thiam, Ramazan, Veigneau

CEZALI: Hafez

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GENÇLERBİRLİĞİ

Ertaç - Halil İbrahim, Zargo, Flavio, Candeias, Berat, Fabricio, Mats, Sessegnon, Sio, Stancu

SAKAT: Ahmet Erdem, Ayite

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: VIP: 100 TL, Batı Tribün (Sağ ve Sol Kapalı): 30 TL, Doğu Tribün (Maraton): 20 TL, Güney Tribün (Kale Arkası) : 10 TL, Misafir Takım Tribünü: 10 TL



GÖZTEPE

Göktuğ - Gassama, Titi, Reis, Berkan, Castro, Mossoro, Napoleoni, Yasin, Serdar, Jerome

SAKAT: Poko*, Halil*, Beto*

CEZALI: Soner, Alpaslan

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GALATASARAY

Muslera - Şener, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Ömer, Feghouli (Emre Mor), Babel

SAKAT: Luyindama, Andone, Adem, Seri*

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kategori 1: 650 TL, Kategori 2: 550 TL, Kategori 3: 500 TL, Kategori 4: 500 TL, Kategori 5: 400 TL, Kategori 6: 350 TL, Kategori 7: 300 TL, Kategori 8: 200 TL, Kategori 9: 150 TL, Kategori 10: 110 TL, Kategori 11: 100 TL, Kategori 12 Misafir Takım Tribünü: 100 TL



MKE ANKARAGÜCÜ

Korcan - Cebrail, Pazdan, Kulusic, Pinto, Canteros, Moke, Kitsiou, İlhan, Hasan, Orgill

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok