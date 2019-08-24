Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
ANKARAGÜCÜ Korcan - Kitsiou - Pazdan. - Kulusic - Mehmet Sak - Sedat Ağçay - Canteros - Moke - Aydın Karabulut - İlhan Parlak - Orgill SAKAT: Yok CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 200 TL, Batı Tribün: 60 TL, Doğu Tribün: 50 TL, Güney...
ANKARAGÜCÜ
Korcan - Kitsiou - Pazdan. - Kulusic - Mehmet Sak - Sedat Ağçay - Canteros - Moke - Aydın Karabulut - İlhan Parlak - Orgill
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 200 TL, Batı Tribün: 60 TL, Doğu Tribün: 50 TL, Güney Tribün: 40 TL, Kuzey Tribün: 40 TL, Misafir Tribünü: 40 TL
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung - Atila, Abdennour, Paulain, Lopes, Mensah, Djedje, Ziya, Rienstra, Henrique, Umut
SAKAT: Eray İşcan, Alpay Çelebi, Artem Kravets
CEZALI: Yok
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Marafona - Juanfran, Welinton, Caulker, N'sakala, Siopis, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
SAKAT: Lokman Gör
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 35 TL, 2. Kategori: 35 TL, 3. Kategori: 20 TL, 4. Kategori: 20 TL, Misafir: 26 TL
KASIMPAŞA
Fatih - Popov, Fernandes, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, Koita, Hajradinovic, Yusuf, Mame Thiam
SAKAT: Pavelka, Sadiku
CEZALI: Yok
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert- Caiçara, Ponck, Vieria, Behich, Azubuike, Soner, Visca, Mossoro, Arda, Ba
SAKAT: Epureanu, Mahmut, Clichy*
CEZALI: İrfan Can
BİLET FİYATLARI: Doğu Üst 100 TL, Batı Alt-Üst 85 TL, Kuzey Alt 60 TL, Misafir Tribünü 75 TL
FENERBAHÇE
Altay - Murat Sağlam, Zanka, Jailson, Emre, Ozan, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues, Muriqi
SAKAT: Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Isla
CEZALI: Yok
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
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|1
|3
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|1
|3
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|2
|3
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|1
|1
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|1
|1
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|3
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|1
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|3
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016