Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 11'inci hafta yarın oynanacak 4 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:



GENÇLERBİRLİĞİ

Ertaç - Erdem, Toure, Flavio, Polomat, Berat, Sesegnon, Candeias, Stancu, Nadir, Sio

SAKAT: Yok

CEZALI: Polomat

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori (VIP-Protokol): 109 TL, 2. Kategori: 32,5 TL, 3. Kategori: 22 TL, 4. Kategori: 11 TL, Misafir Takım Tribünü: 11 TL



İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

Lung - Lopes, Aymen, Poulain, Yasir, Şamil, Hasan Hüseyin, Mensah, Umut, Henrique, Adebayor

SAKAT: Djedje, Alpay Çelebi

CEZALI: Yok

-------------------------------------------------------



ÇAYKUR RİZESPOR

Tarık - Abarhoun, Talbi, Morozuik, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Boldrin, Umar, Oğulcan

SAKAT: Gökhan

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Protokol 400 TL, VIP A-B 70 TL, Maraton 30 TL, Kapalı Dağ ve Deniz 20 TL, Kale Arkası 15 TL, Misafir Takım Tribünü 19,5 TL



ANTALYASPOR

Ferhat - Nazım Sangare, Diego Angelo, Bahadır, Eren Albayrak , Charles, Chico, Chahechouhe, Ufuk Akyol, Mukaıru, Gustavo Blanco

SAKAT: Hakan Özmert, Gelson Dala, Harun Kavaklıdere

CEZALI: Yok

-------------------------------------------------------



DEMİR GRUP SİVASSPOR

Samassa - Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Emre, Hakan, Traore (Fatih), Erdoğan (Fernando), Mert Hakan, Yatabare

SAKAT: Rybalka

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kale Arkası 13,5 TL, Maraton 27,5 TL, VIP 54 TL, Misafir Takım Tribünü 17,5 TL



İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Serkan Kırıntılı - Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Shengelia, Miya

SAKAT: Yok

CEZALI: Yok

-------------------------------------------------------



GAZİANTEP FK

Günay - Papy, Jefferson, Chibas, Güray, Morais, Kana Biyik, Oğuz, Twumasi, Diarra, Kayode

SAKAT: Muğdat, Muhammed, Tetteh, Mehmet Erdem Uğurlu

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 750 TL, 2. Kategori: 350 TL, 3. Kategori: 200 TL, 4. Kategori: 150 TL, 5. Kategori: 100 TL, 6. Kategori: 100 TL, Misafir Takım Tribünü: 130 TL



GALATASARAY

Muslera - Mariano, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Nzonzi, Ömer, Belhanda, Lemina, Emre Mor, Andone

SAKAT: Emre Akbaba, Falcao, Şener

CEZALI: Yok