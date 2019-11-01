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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Serkan- Skubic, Anicic, Ali Turan, Alper, Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Miya, Ömer Ali, Shengelia SAKAT: Hurtado CEZALI: Yok  BİLET FİYATLARI: Batı Alt D 80 TL, Batı Alt C-E 70 TL, Batı Alt B-F    60 TL, Batı Alt...

SPOR 01.11.2019, 10:41
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri 

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Serkan- Skubic, Anicic, Ali Turan, Alper, Jonsson, Jevtovic, Milosevic, Miya, Ömer Ali, Shengelia
SAKAT: Hurtado
CEZALI: Yok 
BİLET FİYATLARI: Batı Alt D 80 TL, Batı Alt C-E 70 TL, Batı Alt B-F    60 TL, Batı Alt A-G 50 TL, Batı Üst B-C    50 TL, Batı Üst A-D 40 TL, Doğu Alt D 50 TL, Doğu Alt C-E 40 TL, Doğu Alt B-F 35 TL,Doğu Alt A-G 25 TL, Doğu Üst D 40 TL, Doğu Üst C-E 30 TL, Doğu Üst B-F 25 TL, Doğu Üst A-G 20 TL, Kuzey-Güney 10 TL, Misafir Tribünü 13 TL

GENÇLERBİRLİĞİ
Ertaç - Ahmet, Toure, Flavio, Polomat, Sessegnon, Berat, Stancu, Candeias, Ayite, Sio
SAKAT: Baiano, Yasin
CEZALI: Yok 
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Marafona- N'Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, J.Fernandes, Bakasetas, Cisse
SAKAT: Juanfran, Lokman
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori  35 TL, 2. Kategori 35 TL, 3. Kategori 20 TL, 4. Kategori 20 TL, Misafir Tribünü 26 TL

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert- Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Azubuike, Mahmut (Mehmet Topal), Visca, İrfan Can, Gulbrandsen, Crivelli
SAKAT: Aleksic, Mahmut*
CEZALI: Yok 
-----------------------------------------------------

TRABZONSPOR
Uğurcan- Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Doğan, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sturridge, Sörloth
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Mikel, Abdulkadir Parmak
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 - Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 - Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL.

GÖZTEPE
Beto-Gassama, Titi, Reis, Berkan, Alpaslan, Soner, Mossoro, Serdar, Halil (Napoleoni), Jerome 
SAKAT: Poko, Napoleoni*
CEZALI: Sanneh
-----------------------------------------------------
ANTALYASPOR
Boffin- Celustka, Bahadır, Diego, Sangare, Charles, Chico, Ufuk, Aatif, Doğukan, Mukairu
SAKAT: Yok 
CEZALI: Hakan 
BİLET FİYATLARI: VIP 100 TL, Batı Alt 60 TL, Batı Üst 60 TL, Doğu Alt  40 TL, Doğu Üst 40 TL, Güney Alt  20 TL, Güney Üst 20 TL, Kuzey Alt  20 TL, Kuzey Üst 20 TL, Misafir Tribünü 26 TL

BEŞİKTAŞ
Karius- Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Ljajic, Umut
SAKAT: Douglas, Dorukhan, Burak
CEZALI: Caner

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