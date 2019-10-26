Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri;
BTCTURK YENİ MALATYASPOR Farnolle, Chebake, Mustafa, Hadebe, Sakıp, Robin, Acquah, Guilherme, Donald, Fofana, Jahovic SAKAT: Yiğithan Güveli CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Batı Alt Tribün: 60 TL, Batı Üst Tribün: 40 TL, Batı Üst Aile Tribünü:...
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Farnolle, Chebake, Mustafa, Hadebe, Sakıp, Robin, Acquah, Guilherme, Donald, Fofana, Jahovic
SAKAT: Yiğithan Güveli
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Alt Tribün: 60 TL, Batı Üst Tribün: 40 TL, Batı Üst Aile Tribünü: 40 TL, Doğu Alt Tribün: 25 TL, Doğu Üst Tribün: 20 TL, Güney Alt Tribün: 5 TL, Güney Üst Tribün: 5 TL, Kuzey Alt Tribün: 5 TL, Kuzey Üst Tribün: 5 TL, Misafir Tribünü: 5 TL.
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Atila, Hasan Hüseyin, Mensah, Rienstra, Henrique, Bilal, Umut
SAKAT: Alpay ve Artem Kravets
CEZALI: Yok
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GÖZTEPE
Beto-Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Serdar, Napoleoni, Jerome
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 297 TL, numaralı 189 TL, maraton 109 TL, kuzey kale arkası 27,5 TL, misafir tribün 35 TL
KASIMPAŞA
Fatih - Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau (Hafez), Aytaç, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, İlhan, Mustafa Pektemek
SAKAT: Thiam*, Pavelka, Hafez*
CEZALI: Yok
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GENÇLERBİRLİĞİ
Ertaç - Erdem, Mattias, Flavio, Polomat, Berat, Sesegnon, Candeias, Stancu, Ayite, Sio
SAKAT: Fabricio
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori(VIP-Protokol) - 109,00 TL, 2. Kategori - 65,00 TL, 3. Kategori - 43,00 TL, 4. Kategori - 22,00 TL, Misafir - 27,50 TL
YUKATEL DENİZLİSPOR
Stackhowiak- Lopes, Sapunaru, Mustafa, Bergdich, Murawski, Olcay, Aissati, Recep, Barrow, Estupinan
SAKAT: Hugo Rodallega
CEZALI: Yok
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BEŞİKTAŞ
Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Ljajic, Umut Nayir
SAKAT: Dorukhan, N'Koudou, Ruiz, Burak, Gökhan Gönül, Diaby, Douglas
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 495 TL, 2. Kategori: 440 TL, 3. Kategori: 385 TL, 4. Kategori: 360 TL, 5. Kategori: 330 TL, 6. Kategori: 305 TL, 7. Kategori: 175 TL, 8. Kategori: 150 TL, VIP: 900 TL, 1903 Tribünü A-E Blok: 900 TL, 1903 Tribünü B-D Blok: 1000 TL, 1903 Tribünü C Blok: 1100 TL
GALATASARAY
Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Babel, Feghouli, Andone
SAKAT: Falcao
CEZALI: Ömer Bayram
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:56
|Güneş
|07:21
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:46
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:35
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Çaykur Rizespor
|9
|11
|11. Antalyaspor
|8
|11
|12. Göztepe
|8
|9
|13. Beşiktaş
|8
|9
|14. Ankaragücü
|9
|9
|15. Denizlispor
|8
|8
|16. Kasımpaşa
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|9
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Boluspor
|9
|8
|13. Menemen Belediyespor
|8
|8
|14. Adanaspor
|8
|7
|15. Osmanlıspor
|8
|7
|16. Altınordu
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Leicester City
|10
|20
|3. Man City
|9
|19
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Newcastle
|9
|8
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Villarreal
|10
|17
|4. Granada
|9
|17
|5. Real Sociedad
|9
|16
|6. Atletico Madrid
|9
|16
|7. Sevilla
|9
|16
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2