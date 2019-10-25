Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
Süper Lig'de 9'uncu hafta yarın oynanacak 3 maçla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle: DEMİR GRUP SİVASSPOR Samassa - Goiano, Apindangoye, Caner, Uğur, Emre, Hakan, Traore, Fernando (Erdoğan), Mert Hakan, Yatabare SAKAT: Rybalka CEZALI:...
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Samassa - Goiano, Apindangoye, Caner, Uğur, Emre, Hakan, Traore, Fernando (Erdoğan), Mert Hakan, Yatabare
SAKAT: Rybalka
CEZALI: Cofie
BİLET FİYATLARI: Kale Arkası 13,5, Maraton 27,5, VIP 54, Misafir Takım Tribünü 17,5 TL
ANTALYASPOR
Boffin - Nazım Sangare, Diego Angelo, Chico, Celustka, Charles, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Chahechouhe, Amilton, Gustavo
SAKAT: Fredy, Harun Kavaklıdere
CEZALI: Bahadır
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GAZİANTEP FUTBOL
Lontigkin - Djilobodji, Toşca, Pawlowski, Jefferson, Chibas, Oğuz, Twumasi, Kana Biyik, Diarra
SAKAT: Muhammet Demir
CEZALI: Kayode, Güray Vural
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 150 TL, 2. Kategori: 75 TL, 3. Kategori: 30 TL, 4. Kategori: 25 TL, 5. Kategori: 15 TL, 6. Kategori: 15 TL, Misafir Takım Tribünü: 19 TL
AYTEMİZ ALANYASPOR
Marafona - N'Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
SAKAT: Lokman Gör, Juanfran
CEZALI: Yok
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FENERBAHÇE
Altay - Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Tolga, Rodrigues, Max Kruse, Vedat
SAKAT: Nabil Dirar
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Fenerium Alt E: 550 TL, Maraton Alt E: 500 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt D-F: 390 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 320 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt B-H: 280 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt A-I: 220 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst E: 200 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst D-F: 170 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst C-G: 160 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst B-H: 140 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst A-I: 125 TL, Migros / Spor Toto: 70 TL, Misafir Takım Tribünü: 91 TL
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Ertuğrul Taşkıran - Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Shengella, Milosevic, Miya
SAKAT: Hurtado
CEZALI: Serkan Kırıntılı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:55
|Güneş
|07:20
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:47
|Akşam
|18:16
|Yatsı
|19:36
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|8
|17
|2. Trabzonspor
|8
|15
|3. Fenerbahçe
|8
|14
|4. Başakşehir
|8
|14
|5. Malatyaspor
|8
|13
|6. Galatasaray
|8
|13
|7. Sivasspor
|8
|12
|8. Konyaspor
|8
|12
|9. Gaziantep FK
|8
|11
|10. Antalyaspor
|8
|11
|11. Göztepe
|8
|9
|12. Beşiktaş
|8
|9
|13. Ankaragücü
|8
|9
|14. Denizlispor
|8
|8
|15. Kasımpaşa
|8
|8
|16. Çaykur Rizespor
|8
|8
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Fatih Karagümrük
|8
|15
|4. Altay
|8
|15
|5. Ümraniye
|8
|14
|6. Keçiörengücü
|8
|14
|7. Balıkesirspor
|8
|13
|8. Bursaspor
|8
|12
|9. İstanbulspor
|8
|11
|10. Erzurum BB
|8
|11
|11. Adana Demirspor
|8
|10
|12. Menemen Belediyespor
|8
|8
|13. Adanaspor
|8
|7
|14. Osmanlıspor
|8
|7
|15. Altınordu
|8
|5
|16. Boluspor
|8
|5
|17. Giresunspor
|8
|5
|18. Eskişehirspor
|8
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Sheffield United
|9
|12
|10. Bournemouth
|9
|12
|11. West Ham
|9
|12
|12. Aston Villa
|9
|11
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. M. United
|9
|10
|15. Everton
|9
|10
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Real Sociedad
|9
|16
|5. Atletico Madrid
|9
|16
|6. Sevilla
|9
|16
|7. Villarreal
|9
|14
|8. Athletic Bilbao
|9
|13
|9. Getafe
|9
|13
|10. Valencia
|9
|13
|11. Levante
|9
|11
|12. Real Valladolid
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|9
|11
|15. Mallorca
|9
|10
|16. Eibar
|9
|9
|17. Celta de Vigo
|9
|9
|18. Real Betis
|9
|9
|19. Espanyol
|9
|5
|20. Leganés
|9
|2