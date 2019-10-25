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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 9'uncu hafta yarın oynanacak 3 maçla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle: DEMİR GRUP SİVASSPOR Samassa - Goiano, Apindangoye, Caner, Uğur, Emre, Hakan, Traore, Fernando (Erdoğan), Mert Hakan, Yatabare SAKAT: Rybalka CEZALI:...

SPOR 25.10.2019, 12:08
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
Süper Lig'de 9'uncu hafta yarın oynanacak 3 maçla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Samassa - Goiano, Apindangoye, Caner, Uğur, Emre, Hakan, Traore, Fernando (Erdoğan), Mert Hakan, Yatabare
SAKAT: Rybalka
CEZALI: Cofie

BİLET FİYATLARI: Kale Arkası 13,5, Maraton 27,5, VIP 54, Misafir Takım Tribünü 17,5 TL

ANTALYASPOR
Boffin - Nazım Sangare, Diego Angelo, Chico, Celustka, Charles, Ufuk Akyol, Hakan Özmert, Chahechouhe, Amilton, Gustavo
SAKAT: Fredy, Harun Kavaklıdere
CEZALI: Bahadır
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GAZİANTEP FUTBOL
Lontigkin - Djilobodji, Toşca, Pawlowski, Jefferson, Chibas, Oğuz, Twumasi, Kana Biyik, Diarra
SAKAT: Muhammet Demir
CEZALI: Kayode, Güray Vural

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 150 TL, 2. Kategori: 75 TL, 3. Kategori: 30 TL, 4. Kategori: 25 TL, 5. Kategori: 15 TL, 6. Kategori: 15 TL, Misafir Takım Tribünü: 19 TL

AYTEMİZ ALANYASPOR
Marafona - N'Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Siopis, Efecan, Bakasetas, Fernandes, Cisse
SAKAT: Lokman Gör, Juanfran
CEZALI: Yok
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FENERBAHÇE
Altay - Isla, Zanka, Serdar, Hasan Ali, Gustavo, Emre, Tolga, Rodrigues, Max Kruse, Vedat
SAKAT: Nabil Dirar
CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Fenerium Alt E: 550 TL, Maraton Alt E: 500 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt D-F: 390 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 320 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt B-H: 280 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt A-I: 220 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst E: 200 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst D-F: 170 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst C-G: 160 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst B-H: 140 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst A-I: 125 TL, Migros / Spor Toto: 70 TL, Misafir Takım Tribünü: 91 TL

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Ertuğrul Taşkıran - Skubic, Ali Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Shengella, Milosevic, Miya
SAKAT: Hurtado
CEZALI: Serkan Kırıntılı

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