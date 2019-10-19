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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 8'inci hafta yarın oynanacak 3 maçla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şu şekilde: İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Lung - Lopes, Poulain, Levent, Atila, Ziya, Rianstra, Hasan Hüseyin, Mensah, Henrique, Umut SAKAT: Alpay...

SPOR 19.10.2019, 12:02
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
Süper Lig'de 8'inci hafta yarın oynanacak 3 maçla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şu şekilde:

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung - Lopes, Poulain, Levent, Atila, Ziya, Rianstra, Hasan Hüseyin, Mensah, Henrique, Umut
SAKAT: Alpay Çelebi
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar: 20 TL, Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar: 20 TL, Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar: 30 TL, Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar: 25 TL, Batı Alt Tribün Tüm Bloklar: 50 TL, Misafir Takım Tribünü: 25 TL

KASIMPAŞA
Fatih - Fernandes, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, Quaresma, Hajradinovic, İlhan Depe, Thiam
SAKAT: Koita, Popov, Pavelka
CEZALI: Yok
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AYTEMİZ ALANYASPOR
Marafona - N'Sakala, Welinton, Caulker, Baiano, Manolis Siopis, Ceyhun, Fernandes, Efecan, Bakasetas, Cisse
SAKAT: Juanfran, Lokman Gör
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 35 TL, 2. Kategori: 35 TL, 3. Kategori: 20 TL, 4. Kategori: 20 TL, Misafir Takım Tribünü: 26 TL

ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan - Chatziisaias, Abarhoun, Morozuik, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, De Pauw, Samudio, Scepovic
SAKAT: Umar
CEZALI: Yok
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YUKATEL DENİZLİSPOR
Stackhowiak- Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Murawski, Olcay, Zeki, Barrow, Sackey, Estupinan
SAKAT: Rodallega
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 400 TL, 2. Kategori: 350 TL, 3. Kategori: 250 TL, 4. Kategori: 200 TL, 5. Kategori: 100 TL, 6. Kategori: 100 TL, Misafir Takım Tribünü: 100 TL

FENERBAHÇE
Altay - Isla, Zanka, Serdar (Ozan), Hasan Ali, Gustavo, Jailson, Moses, Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriç.
SAKAT: Emre, Dirar
CEZALI: Yok

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