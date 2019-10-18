Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
Süper Lig'de 8'inci hafta yarın oynanacak 4 maçla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle: ANTALYASPOR Boffin - Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Chico, Ufuk Akyol, Amilton, Hakan Özmert, Chahechouhe, Gelson Dala SAKAT:...
ANTALYASPOR
Boffin - Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Chico, Ufuk Akyol, Amilton, Hakan Özmert, Chahechouhe, Gelson Dala
SAKAT: Fredy, Harun Kavaklıdere, Gustavo
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 100 TL, Batı Tribünü 60 TL, Doğu Tribünü 40 TL , Kale Arkası Tribünü 20 TL, Misafir Takım Tribünü 26 TL
GENÇLERBİRLİĞİ
Ertaç - Erdem, Mattias, Flavio, Polomat, Berat, Sessegnon, Candeias, Rahmetullah, Ayite, Sio
SAKAT: Fabricio
CEZALI: Zargo Toure, Ahmet Oğuz
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TRABZONSPOR
Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Mikel*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP Platinum B: 375 TL, VIP Platinum A-C: 325 TL, VIP Gold: 225 TL, VIP Silver: 150 TL, 1. Kategori: 70 TL, 2. Kategori: 60 TL, 3. Kategori: 50 TL, 4. Kategori: 40 TL, 5. Kategori: 30 TL, Misafir Takım Tribünü: 35 TL
GAZİANTEP FK
Lontigkin - Djilobodji, Toşca, Kayode, Jefferson, Morias, Muhammet, Chibas, Oğuz, Twumasi, Kana Biyik
SAKAT: Muğdat Çelik
CEZALI: Güray
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MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, Visca, İrfan, Gulbrandsen, Crivelli
SAKAT: Aleksic
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Doğu Üst: 35 TL, Batı Alt - Üst: 30 TL, Kuzey: 15 TL, Misafir Takım Tribünü: 20 TL
GÖZTEPE
Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Napoleoni, Serdar, Jerome
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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MKE ANKARAGÜCÜ
Korcan - Kitsiou, Pazdan, Ante, Pinto, Faty, Moke, Sedat, İlhan, Hasan, Orgill
SAKAT: Cebrail, Canteros
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 150 TL, Batı Tribün: 50 TL, Doğu Tribün: 40 TL, Güney Tribün: 30 TL, Kuzey Tribün: 30 TL, Misafir Takım Tribünü: 39 TL
BEŞİKTAŞ
Karius - Douglas, Necip, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Ljajic, Burak
SAKAT: Nkoudou, Dorukhan, Víctor Ruiz, Gökhan Gönül, Oğuzhan
CEZALI: Yok
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:48
|Güneş
|07:12
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:46
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2