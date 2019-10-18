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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Süper Lig'de 8'inci hafta yarın oynanacak 4 maçla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle: ANTALYASPOR Boffin - Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Chico, Ufuk Akyol, Amilton, Hakan Özmert, Chahechouhe, Gelson Dala SAKAT:...

SPOR 18.10.2019, 11:50
Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
Süper Lig'de 8'inci hafta yarın oynanacak 4 maçla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:

ANTALYASPOR
Boffin - Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Chico, Ufuk Akyol, Amilton, Hakan Özmert, Chahechouhe, Gelson Dala
SAKAT: Fredy, Harun Kavaklıdere, Gustavo
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP 100 TL, Batı Tribünü 60 TL, Doğu Tribünü 40 TL , Kale Arkası Tribünü 20 TL, Misafir Takım Tribünü 26 TL

GENÇLERBİRLİĞİ
Ertaç - Erdem, Mattias, Flavio, Polomat, Berat, Sessegnon, Candeias, Rahmetullah, Ayite, Sio
SAKAT: Fabricio
CEZALI: Zargo Toure, Ahmet Oğuz
--------------------------------------------------

TRABZONSPOR
Uğurcan - Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Doğan, Abdulkadir Parmak, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Mikel*
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP Platinum B: 375 TL, VIP Platinum A-C: 325 TL, VIP Gold: 225 TL, VIP Silver: 150 TL, 1. Kategori: 70 TL, 2. Kategori: 60 TL, 3. Kategori: 50 TL, 4. Kategori: 40 TL, 5. Kategori: 30 TL, Misafir Takım Tribünü: 35 TL

GAZİANTEP FK
Lontigkin - Djilobodji, Toşca, Kayode, Jefferson, Morias, Muhammet, Chibas, Oğuz, Twumasi, Kana Biyik
SAKAT: Muğdat Çelik
CEZALI: Güray 
--------------------------------------------------

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert - Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, Visca, İrfan, Gulbrandsen, Crivelli
SAKAT: Aleksic
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Doğu Üst: 35 TL, Batı Alt - Üst: 30 TL, Kuzey: 15 TL, Misafir Takım Tribünü: 20 TL

GÖZTEPE
Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Napoleoni, Serdar, Jerome
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok 
--------------------------------------------------

MKE ANKARAGÜCÜ
Korcan - Kitsiou, Pazdan, Ante, Pinto, Faty, Moke, Sedat, İlhan, Hasan, Orgill
SAKAT: Cebrail, Canteros
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: VIP Tribün: 150 TL, Batı Tribün: 50 TL, Doğu Tribün: 40 TL, Güney Tribün: 30 TL, Kuzey Tribün: 30 TL, Misafir Takım Tribünü: 39 TL

BEŞİKTAŞ
Karius - Douglas, Necip, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Diaby, Ljajic, Burak
SAKAT: Nkoudou, Dorukhan, Víctor Ruiz, Gökhan Gönül, Oğuzhan
CEZALI: Yok

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