Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 7'nci hafta maçları, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla tamamlanacak. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:



DEMİR GRUP SİVASSPOR

Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Traore, Fernando, Mert Hakan, Yatabare

SAKAT: Emre Kılınç, Rybalka, Barış Yardımcı

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Kale Arkası 13.5, Maraton 27.5, VIP 54, Misafir Tribün 17.5 TL



MKE ANKARAGÜCÜ

Korcan, Kitsiou, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Faty, Wilfred Moke, Hasan, İlhan Parlak, Dever Orgill

SAKAT: Hector Canteros, Cebrail Karayel

CEZALI: Yok

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BEŞİKTAŞ

Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

SAKAT: Yok

CEZALI: Elneny

BİLET FİYATLARI: Volvo 1903 C Fiyat: 875 TL, Volvo 1903 B - D Fiyat: 825 TL, Volvo 1903 A - E Fiyat: 750 TL, VIP: 750 TL, 1. Kategori: 265 TL, 2. Kategori: 250 TL, 3. Kategori: 225 TL, 4. Kategori: 215 TL, 5. Kategori: 180 TL, 6. Kategori: 165 TL, 7. Kategori: 110 TL, 8. Kategori: 100 TL, Misafir: 100 TL



AYTEMİZ ALANYASPOR

Jose Marafona, Fabrice N'Sakala, Welinton, Steven Caulker, Baiano, Manolis Siopis, Ceyhun Gülselam, Junior Fernandes, Tasos Bakasetas, Efecan Karaca, Papiss Cisse

SAKAT: Lokman Gör, Juanfran, Salih Uçan

CEZALI: Yok

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GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

Günay, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Morias, Muhammet Demir, Oğuz Ceylan, Diarra, Twumasi, Chibsah, Kana Biyik

SAKAT: Muğdat Çelik, Tetteh

CEZALI: Kayode

BİLET FİYATLARI: VIP Alt Tribün: 150 TL, VIP Üst Tribün: 75 TL, Maraton Alt: 30 TL, Maraton Üst: 25 TL, Kale Arkası: 15 TL, Misafir Tribün: 19 TL, Kadın ve öğrenciler için indirimli fiyatlar: VIP Tribün: 50 TL, Maraton Tribün: 10 TL, Kale Arkası: 5 TL



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, Visca, İrfan, Gulbrandsen, Crivelli

SAKAT: Aleksic*

Cezalı: Yok

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ÇAYKUR RİZESPOR

Gökhan, Chatziisaias, Abarhoun, Morozuik, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, De Pauw, Samudio, Scepovic

SAKAT: Umar Aminu

CEZALI: Yok

BİLET FİYATLARI: Protokol: 500 TL, VIP A-B: 200 TL, Maraton: 100 TL, Kapalı Dağ ve Deniz: 70 TL, Kale Arkası: 50 TL, Misafir Tribünü: 65 TL



TRABZONSPOR

Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Fernandes

CEZALI: Yok