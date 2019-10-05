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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 7'nci hafta maçları, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla tamamlanacak. Takımların muhtemel 11'leri şöyle: DEMİR GRUP SİVASSPOR Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Traore,...
SPOR 05.10.2019, 12:20
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 7'nci hafta maçları, yarın oynanacak 4 karşılaşmayla tamamlanacak. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Traore, Fernando, Mert Hakan, Yatabare
SAKAT: Emre Kılınç, Rybalka, Barış Yardımcı
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale Arkası 13.5, Maraton 27.5, VIP 54, Misafir Tribün 17.5 TL
MKE ANKARAGÜCÜ
Korcan, Kitsiou, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Faty, Wilfred Moke, Hasan, İlhan Parlak, Dever Orgill
SAKAT: Hector Canteros, Cebrail Karayel
CEZALI: Yok
--------------------------------------------------
BEŞİKTAŞ
Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak
SAKAT: Yok
CEZALI: Elneny
BİLET FİYATLARI: Volvo 1903 C Fiyat: 875 TL, Volvo 1903 B - D Fiyat: 825 TL, Volvo 1903 A - E Fiyat: 750 TL, VIP: 750 TL, 1. Kategori: 265 TL, 2. Kategori: 250 TL, 3. Kategori: 225 TL, 4. Kategori: 215 TL, 5. Kategori: 180 TL, 6. Kategori: 165 TL, 7. Kategori: 110 TL, 8. Kategori: 100 TL, Misafir: 100 TL
AYTEMİZ ALANYASPOR
Jose Marafona, Fabrice N'Sakala, Welinton, Steven Caulker, Baiano, Manolis Siopis, Ceyhun Gülselam, Junior Fernandes, Tasos Bakasetas, Efecan Karaca, Papiss Cisse
SAKAT: Lokman Gör, Juanfran, Salih Uçan
CEZALI: Yok
--------------------------------------------------
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
Günay, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Morias, Muhammet Demir, Oğuz Ceylan, Diarra, Twumasi, Chibsah, Kana Biyik
SAKAT: Muğdat Çelik, Tetteh
CEZALI: Kayode
BİLET FİYATLARI: VIP Alt Tribün: 150 TL, VIP Üst Tribün: 75 TL, Maraton Alt: 30 TL, Maraton Üst: 25 TL, Kale Arkası: 15 TL, Misafir Tribün: 19 TL, Kadın ve öğrenciler için indirimli fiyatlar: VIP Tribün: 50 TL, Maraton Tribün: 10 TL, Kale Arkası: 5 TL
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, Visca, İrfan, Gulbrandsen, Crivelli
SAKAT: Aleksic*
Cezalı: Yok
--------------------------------------------------
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan, Chatziisaias, Abarhoun, Morozuik, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, De Pauw, Samudio, Scepovic
SAKAT: Umar Aminu
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Protokol: 500 TL, VIP A-B: 200 TL, Maraton: 100 TL, Kapalı Dağ ve Deniz: 70 TL, Kale Arkası: 50 TL, Misafir Tribünü: 65 TL
TRABZONSPOR
Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Fernandes
CEZALI: Yok
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Erdoğan, Hakan, Traore, Fernando, Mert Hakan, Yatabare
SAKAT: Emre Kılınç, Rybalka, Barış Yardımcı
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kale Arkası 13.5, Maraton 27.5, VIP 54, Misafir Tribün 17.5 TL
MKE ANKARAGÜCÜ
Korcan, Kitsiou, Michal Pazdan, Ante Kulusic, Tiago Pinto, Sedat Ağçay, Faty, Wilfred Moke, Hasan, İlhan Parlak, Dever Orgill
SAKAT: Hector Canteros, Cebrail Karayel
CEZALI: Yok
--------------------------------------------------
BEŞİKTAŞ
Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Dorukhan, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak
SAKAT: Yok
CEZALI: Elneny
BİLET FİYATLARI: Volvo 1903 C Fiyat: 875 TL, Volvo 1903 B - D Fiyat: 825 TL, Volvo 1903 A - E Fiyat: 750 TL, VIP: 750 TL, 1. Kategori: 265 TL, 2. Kategori: 250 TL, 3. Kategori: 225 TL, 4. Kategori: 215 TL, 5. Kategori: 180 TL, 6. Kategori: 165 TL, 7. Kategori: 110 TL, 8. Kategori: 100 TL, Misafir: 100 TL
AYTEMİZ ALANYASPOR
Jose Marafona, Fabrice N'Sakala, Welinton, Steven Caulker, Baiano, Manolis Siopis, Ceyhun Gülselam, Junior Fernandes, Tasos Bakasetas, Efecan Karaca, Papiss Cisse
SAKAT: Lokman Gör, Juanfran, Salih Uçan
CEZALI: Yok
--------------------------------------------------
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
Günay, Djilobodji, Tosca, Güray Vural, Morias, Muhammet Demir, Oğuz Ceylan, Diarra, Twumasi, Chibsah, Kana Biyik
SAKAT: Muğdat Çelik, Tetteh
CEZALI: Kayode
BİLET FİYATLARI: VIP Alt Tribün: 150 TL, VIP Üst Tribün: 75 TL, Maraton Alt: 30 TL, Maraton Üst: 25 TL, Kale Arkası: 15 TL, Misafir Tribün: 19 TL, Kadın ve öğrenciler için indirimli fiyatlar: VIP Tribün: 50 TL, Maraton Tribün: 10 TL, Kale Arkası: 5 TL
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut, Azubuike, Visca, İrfan, Gulbrandsen, Crivelli
SAKAT: Aleksic*
Cezalı: Yok
--------------------------------------------------
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan, Chatziisaias, Abarhoun, Morozuik, Melnjak, Attamah, Vetrih, Boldrin, De Pauw, Samudio, Scepovic
SAKAT: Umar Aminu
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Protokol: 500 TL, VIP A-B: 200 TL, Maraton: 100 TL, Kapalı Dağ ve Deniz: 70 TL, Kale Arkası: 50 TL, Misafir Tribünü: 65 TL
TRABZONSPOR
Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Kamil Ahmet, Nwakaeme, Sörloth
SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ekuban, Onazi, Fernandes
CEZALI: Yok
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