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Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 7'nci hafta, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle: KASIMPAŞA Fatih, Pavelka, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, İlhan, Hajradinovic, Thiam, Mustafa...
SPOR 04.10.2019, 10:38
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 7'nci hafta, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Takımların muhtemel 11'leri şöyle:
KASIMPAŞA
Fatih, Pavelka, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, İlhan, Hajradinovic, Thiam, Mustafa Pektemek
SAKAT: Koita, Popov
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün: 50 TL, Kapalı Kale Arkası: 25 TL, Açık Maraton Tribün: 25 TL, Misafir: 35 TL
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Serkan, Skubic, Anicic, Ali Turan, Alper Uludağ, Ömer Ali, Jevtovic, Jonsson, Milosevic, Shengelia, Bajic
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
--------------------------------------------------
GÖZTEPE
Göktuğ, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Soner, Serdar, Napoleoni, Mossoro, Jerome
SAKAT: Yok
CEZALI: Beto
BİLET FİYATLARI: VIP 297 TL, Numaralı 189 TL, Maraton 109 TL, Kuzey Kale Arkası 27.5 TL, Misafir Tribünü 35 TL
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir - Rienstra, Djedje - Ntep, Bilal, Adryan - Umut
SAKAT: Adebayor, Şamil, Yasir, Artem Kravets, Alpay
CEZALI: Henrique, Mensah
--------------------------------------------------
GENÇLERBİRLİĞİ
Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Ayite, Sessegnon, Candeias, Sio
SAKAT: Sadio Diallo
CEZALI: Yok
GALATASARAY
Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Donk, Seri, N'Zonzi, Babel, Belhanda, Falcao
SAKAT: Emre Akbaba, Lemina
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI : 1. Kategori: 162 TL, 2. Kategori 109 TL, 3. Kategori: 82 TL, Misafir: 98 TL
KASIMPAŞA
Fatih, Pavelka, Veysel, Ben Youssef, Hafez, Aytaç, Khalili, İlhan, Hajradinovic, Thiam, Mustafa Pektemek
SAKAT: Koita, Popov
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün: 50 TL, Kapalı Kale Arkası: 25 TL, Açık Maraton Tribün: 25 TL, Misafir: 35 TL
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Serkan, Skubic, Anicic, Ali Turan, Alper Uludağ, Ömer Ali, Jevtovic, Jonsson, Milosevic, Shengelia, Bajic
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
--------------------------------------------------
GÖZTEPE
Göktuğ, Gassama, Alpaslan, Titi, Berkan, Castro, Soner, Serdar, Napoleoni, Mossoro, Jerome
SAKAT: Yok
CEZALI: Beto
BİLET FİYATLARI: VIP 297 TL, Numaralı 189 TL, Maraton 109 TL, Kuzey Kale Arkası 27.5 TL, Misafir Tribünü 35 TL
İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir - Rienstra, Djedje - Ntep, Bilal, Adryan - Umut
SAKAT: Adebayor, Şamil, Yasir, Artem Kravets, Alpay
CEZALI: Henrique, Mensah
--------------------------------------------------
GENÇLERBİRLİĞİ
Ertaç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Polomat, Fabricio, Berat, Ayite, Sessegnon, Candeias, Sio
SAKAT: Sadio Diallo
CEZALI: Yok
GALATASARAY
Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo; Donk, Seri, N'Zonzi, Babel, Belhanda, Falcao
SAKAT: Emre Akbaba, Lemina
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI : 1. Kategori: 162 TL, 2. Kategori 109 TL, 3. Kategori: 82 TL, Misafir: 98 TL
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