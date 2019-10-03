Süper Lig'de yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nda 7'nci hafta yarın oynanacak 2 karşılaşmayla başlayacak. Takımların muhtemel 11'leri şöyle: BTCTURK YENİ MALATYASPOR Farnolle, Robin, Erkan, Hadebe, Chaalali, Murat, Acquah, Eren, Guilherme, Donald,...
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Farnolle, Robin, Erkan, Hadebe, Chaalali, Murat, Acquah, Eren, Guilherme, Donald, Jahovic
SAKAT: Gökhan, Mina (*Bifouma ile Fofana'nın durumu maç günü belli olacak)
CEZALI: Yok
YUKATEL DENİZLİSPOR
Stachowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Sackey, Aissaiti, Murawski, Barrow, Sacko, Rodallega
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 60 TL, 2. Kategori 40 TL, 3. Kategori 25 TL, 4. Kategori 20 TL, 5. Kategori 5 TL, 6. Kategori 5 TL, Misafir 5 TL.
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FENERBAHÇE
Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Tolga, Max Kruse, Vedat Muriç
SAKAT: Rodrigues, Moses, Hasan Ali
CEZALI: Yok
ANTALYASPOR
Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Chico, Ufuk Akyol, Amilton, Chahechouhe, Hakan Özmert, Dala
SAKAT: Gustavo, Charles, Harun Kavaklıdere
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Fenerium Alt E: 550 TL, Maraton Alt E: 500 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt D-F: 390 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 320 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt B-H: 280 TL, Fenerium Alt / Maraton Alt A-I: 220 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst E: 200 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst D-F: 170 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst C-G: 160 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst B-H: 140 TL, Fenerium Üst / Maraton Üst A-I: 125 TL, Migros / Spor Toto: 70 TL, Misafir: 91 TL
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:32
|Güneş
|06:56
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:13
|Akşam
|18:50
|Yatsı
|20:09
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|6
|11
|4. Trabzonspor
|6
|9
|5. Sivasspor
|6
|9
|6. Konyaspor
|6
|9
|7. Galatasaray
|6
|9
|8. Başakşehir
|6
|8
|9. Denizlispor
|6
|8
|10. Antalyaspor
|6
|8
|11. Ankaragücü
|6
|8
|12. Çaykur Rizespor
|6
|8
|13. Malatyaspor
|6
|7
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Adana Demirspor
|6
|10
|6. Balıkesirspor
|6
|10
|7. Keçiörengücü
|6
|10
|8. Osmanlıspor
|6
|10
|9. Fatih Karagümrük
|6
|9
|10. İstanbulspor
|6
|9
|11. Altay
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Levante
|7
|8
|13. Osasuna
|7
|8
|14. Deportivo Alaves
|7
|8
|15. Real Betis
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2