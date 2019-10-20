Süper Lig'de yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri;
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Marin Anicic, Alper Uludağ, Marko Jevtovic, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Levan Shengelia, Deni Milosevic, Farouk Miya SAKAT: Hurtado CEZALI: Yok BİLET FİYATLARI: Batı...
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Marin Anicic, Alper Uludağ, Marko Jevtovic, Jens Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Levan Shengelia, Deni Milosevic, Farouk Miya
SAKAT: Hurtado
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: Batı Alt D: 80 TL, Batı Alt C-E: 70 TL, Batı Alt B-F: 60 TL, Batı Alt A-G: 50 TL, Batı Üst B-C: 50 TL, Batı Üst A-D: 40 TL, Doğu Alt D: 50 TL, Doğu Alt C-E: 40 TL, Doğu Alt B-F: 35 TL, Doğu Alt A-G: 25 TL, Doğu Üst D: 40 TL, Doğu Üst C-E: 30 TL, Doğu Üst B-F: 25 TL, Doğu Üst A-G: 20 TL, Kuzey Kale Arkası: 10 TL, Güney Kale Arkası: 10 TL, Misafir: 13 TL
BTCTURK YENİ MALATYASPOR
Farnolle- Sakıb, Chebake, Robin, Acquah, Hadebe, Donald, Murat, Fofana, Guilherme, Jahovic
SAKAT: Yok (Gökhan ile Mina maç günü belli olacak)
CEZALI: Chaaleli
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:50
|Güneş
|07:14
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:53
|Akşam
|18:23
|Yatsı
|19:43
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|8
|15
|2. Alanyaspor
|7
|14
|3. Başakşehir
|8
|14
|4. Galatasaray
|8
|13
|5. Sivasspor
|8
|12
|6. Konyaspor
|7
|12
|7. Fenerbahçe
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|8
|11
|9. Antalyaspor
|8
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Beşiktaş
|8
|9
|12. Ankaragücü
|8
|9
|13. Göztepe
|8
|9
|14. Denizlispor
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|8
|6
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|8
|17
|2. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|3. Bursaspor
|8
|15
|4. Ümraniye
|8
|14
|5. Balıkesirspor
|7
|13
|6. Fatih Karagümrük
|7
|12
|7. Altay
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Erzurum BB
|8
|11
|10. Adana Demirspor
|8
|10
|11. İstanbulspor
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|8
|8
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|8
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|9
|19
|3. Leicester City
|9
|17
|4. Chelsea
|9
|17
|5. Arsenal
|8
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Tottenham
|9
|12
|8. Burnley
|9
|12
|9. Bournemouth
|9
|12
|10. West Ham
|9
|12
|11. Aston Villa
|9
|11
|12. Wolverhampton
|9
|11
|13. Everton
|9
|10
|14. M. United
|8
|9
|15. Sheffield United
|8
|9
|16. Brighton
|9
|9
|17. Southampton
|9
|8
|18. Newcastle
|9
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|9
|19
|2. Real Madrid
|9
|18
|3. Granada
|9
|17
|4. Atletico Madrid
|9
|16
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Getafe
|9
|13
|7. Valencia
|9
|13
|8. Sevilla
|8
|13
|9. Athletic Bilbao
|8
|12
|10. Villarreal
|8
|11
|11. Levante
|8
|11
|12. Osasuna
|9
|11
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Mallorca
|9
|10
|15. Eibar
|9
|9
|16. Celta de Vigo
|8
|9
|17. Real Betis
|8
|9
|18. Deportivo Alaves
|8
|8
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|9
|2