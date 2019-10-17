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Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri;

GALATASARAY  Muslera- Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Feghouli, Jimmy Durmaz, Andone SAKAT: Emre Akbaba, Lemina, Falcao* CEZALI: Mariano  BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 650 TL,  2. Kategori 550 TL,  3. Kategori 500 TL, 4....

SPOR 17.10.2019, 10:17
Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri;

GALATASARAY 
Muslera- Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Feghouli, Jimmy Durmaz, Andone
SAKAT: Emre Akbaba, Lemina, Falcao*
CEZALI: Mariano 

BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 650 TL,  2. Kategori 550 TL,  3. Kategori 500 TL, 4. Kategori  500 TL,  5. Kategori  400 TL,  6. Kategori  350 TL, 
7. Kategori 300 TL, 8. Kategori 200 TL,  9. Kategori 150 TL, 10. Kategori 110 TL,  11. Kategori 100 TL, Misafir Tribünü100 TL

DEMİR GRUP SİVASSPOR
Samassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Mert Yandaş, Fernando, Emre, Abdou Traore, Yatabare
SAKAT: Rybalka    
CEZALI: Yok
 

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