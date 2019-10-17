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Süper Lig'de yarın oynanacak Galatasaray - Sivasspor maçının muhtemel 11'leri;
GALATASARAY Muslera- Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Feghouli, Jimmy Durmaz, Andone SAKAT: Emre Akbaba, Lemina, Falcao* CEZALI: Mariano BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 650 TL, 2. Kategori 550 TL, 3. Kategori 500 TL, 4....
SPOR 17.10.2019, 10:17
GALATASARAY
Muslera- Şener, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Donk, Seri, Feghouli, Jimmy Durmaz, Andone
SAKAT: Emre Akbaba, Lemina, Falcao*
CEZALI: Mariano
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori 650 TL, 2. Kategori 550 TL, 3. Kategori 500 TL, 4. Kategori 500 TL, 5. Kategori 400 TL, 6. Kategori 350 TL,
7. Kategori 300 TL, 8. Kategori 200 TL, 9. Kategori 150 TL, 10. Kategori 110 TL, 11. Kategori 100 TL, Misafir Tribünü100 TL
DEMİR GRUP SİVASSPOR
Samassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Hakan Arslan, Mert Yandaş, Fernando, Emre, Abdou Traore, Yatabare
SAKAT: Rybalka
CEZALI: Yok
20°
parçalı bulutlu
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Namaz Vakti 17 Ekim 2019
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|İkindi
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|Akşam
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|Yatsı
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2