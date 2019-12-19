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Süper Lig'de yarın oynanacak Antalyaspor - Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri
ANTALYASPOR Ferhat- Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak , Amilton, Fredy, Hakan Özmert , Gustavo, Mukairu, Chahechouhe SAKAT: Bahadır, Harun CEZALI: Ufuk BİLET FİYATLARI: VIP 100 TL, BATI ALT 60 TL, BATI ÜST 60 TL, DOĞU ALT...
SPOR 19.12.2019, 10:23
ANTALYASPOR
Ferhat- Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak , Amilton, Fredy, Hakan Özmert , Gustavo, Mukairu, Chahechouhe
SAKAT: Bahadır, Harun
CEZALI: Ufuk
BİLET FİYATLARI: VIP 100 TL, BATI ALT 60 TL, BATI ÜST 60 TL, DOĞU ALT 40 TL, DOĞU ÜST 40 TL, GÜNEY ALT 20 TL, GÜNEY ÜST 20 TL, KUZEY ALT 20 TL, KUZEY ÜST 20 TL, Misafir 26 TL
ANKARAGÜCÜ
Korcan - Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Alihan, Sedat, Cebrail, Faty, İlhan, Alper
SAKAT: Canteros, Yalçın, Mehmet
CEZALI: Orgill
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