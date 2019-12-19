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Süper Lig'de yarın oynanacak Antalyaspor - Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

ANTALYASPOR  Ferhat- Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak , Amilton, Fredy, Hakan Özmert , Gustavo, Mukairu, Chahechouhe SAKAT: Bahadır, Harun  CEZALI: Ufuk  BİLET FİYATLARI: VIP 100 TL,  BATI ALT  60 TL,  BATI ÜST 60 TL, DOĞU ALT...

SPOR 19.12.2019, 10:23
Süper Lig'de yarın oynanacak Antalyaspor - Ankaragücü maçının muhtemel 11'leri

ANTALYASPOR 
Ferhat- Nazım Sangare, Celustka, Diego, Eren Albayrak , Amilton, Fredy, Hakan Özmert , Gustavo, Mukairu, Chahechouhe
SAKAT: Bahadır, Harun 
CEZALI: Ufuk 
BİLET FİYATLARI: VIP 100 TL,  BATI ALT  60 TL,  BATI ÜST 60 TL, DOĞU ALT 40 TL,  DOĞU ÜST 40 TL,  GÜNEY ALT 20 TL,  GÜNEY ÜST 20 TL,  KUZEY ALT 20 TL,  KUZEY ÜST 20 TL, Misafir 26 TL

ANKARAGÜCÜ 
Korcan - Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Pinto, Alihan, Sedat, Cebrail, Faty, İlhan, Alper  
SAKAT: Canteros, Yalçın, Mehmet 
CEZALI: Orgill 

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