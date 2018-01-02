Süper Lig'de seyirci ortalamasında büyük artış

Göztepe taraftarları takımının maçlarını kaçırmıyor

Trabzonspor yeni stadyumuyla birlikte kart satışını artırdı

İSTANBUL,()

Aralık ayının son haftası itibariyle Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de Passolig Kart sahibi taraftar sayısı 3.4 milyonu geride bıraktı.

SÜPER LİG'DE SEYİRCİ ORTALAMASI %44 ORANINDA YÜKSELDİ

Süper Lig'in seyirci ortalaması geçtiğimiz sezonun ilk 17 haftasında 8.804 iken, bu sezon 12.639'a yükseldi. Böylece seyirci ortalamasında %44'lük bir artış oldu.

SÜPER LİG'DE BİLET SATIŞLARI %27 ARTTI

2016-2017 futbol sezonunun ilk 17 haftasında Süper Lig'de 581.870 adet bilet satılırken, bu sezon ilk 17 haftada 741.079 adet bilet satışı yapıldı ve %27 oranında artış meydana geldi. Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Demir Grup Sivasspor bilet satışını en çok arttıran 3 kulüp oldular.

SÜPER LİG VE TFF 1'İNCİ LİG'İN TOPLAM SEYİRCİ SAYISINDA %20 ARTIŞ OLDU

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de toplam 837.937 bilet satılmışken bu sezon ilk 17 haftada 1.008.308 adet bilet satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve TFF 1'inci Lig maçlarını ilk 17 haftada toplam 1.7 milyon kişi stadyumlarda seyrederken bu sezon %34,8 oranında bir artış oldu ve toplam 2.3 milyon kişi stadyumlarda maçları takip etti.

TRABZONSPOR YENİ STADYUMUYLA BİRLİKTE KART SATIŞINI ARTTIRDI

Dört büyükler arasında Passolig Kart sayısını en fazla oranda artıran Trabzonspor oldu. Sezon başında 95.256 olan Passolig Kart sahibi taraftar sayısı, 17 hafta sonunda 2 katına çıkarak 195.058 taraftar Trabzonspor'a destek oldu.

Süper Lig'e yükselen takımların da seyirci sayılarında olduğu gibi Passolig Kart adetlerinde de ciddi oranda bir artış oldu. Evkur Yeni Malatyaspor Passolig Kart sayısını 5 katına çıkardı. Göztepe, kart sayısını 2.5 katına çıkardı. Demir Grup Sivasspor'un ise kart sayısında %82 oranında bir artış oluştu.

GÖZTEPE TARAFTARLARI TAKIMININ MAÇLARINI KAÇIRMIYOR

Süper Lig ve TFF 1'inci Lig'de 2.5 milyon kişinin maça girme hakkı varken 1.9 milyon kişi statlara giriyor. %23'luk bir oranda taraftar maçlara girme hakkı varken stadyumlara gitmiyor. Ancak bu durum geçen sezon % 25'di. Göztepe %6, Evkur Yeni Malatyaspor %10 ve Fenerbahçe %11'le en az kayıp veren ilk 3 kulüp olarak taraftarları kulüplerinin yanında olan 3 takım olmayı başardı. Süper Lig'in yeni takımları Evkur Yeni Malatyaspor 49.946, Göztepe ise 49.528 Passolig Kart adedi ile Passolig Kart Ligi'nde ilk 10 sırayı zorluyor.

EN FAZLA SEYİRCİLİ MAÇ GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİ OLDU

Süper Lig'de ilk yarının en çok seyircili karşılaşması 9'uncu haftada Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Türk Telekom Stadyumu'nda ağırladığı maç oldu. Karşılaşmayı 49.971 seyirci stadyumdan takip etti.



