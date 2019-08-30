Süper Lig'de sahne Egeliler'in

İZMİR, () -

SÜPER Lig'de ilk 2 haftada Antalyaspor ve Beşiktaş'a yenilerek son sıraya demir atan Göztepe, 9 yıl sonra döndüğü devler arenasında 2'de 2 yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken Yukatel Denizlispor'la yarın Ege derbisinde kozlarını paylaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda Suat Arslanboğa'nın düdük çalacağı müsabaka saat 21.45'te başlayacak. Ev sahibi Göztepe'de sakatlığı süren golcü Jerome dışında eksik bulunmazken, konuk Denizlispor'da ise tedavisi süren orta saha Mbamba İzmir'de forma giyemeyecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 297, numaralı 189, kuzey kale arkası 27,5 ve misafir tribün 35 TL olarak satışa çıktı.

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Denizlispor'un iyi bir çıkış yakaladığını ancak taraftarın desteği ile ilk 3 puanlarını alacaklarını söyledi. Denizlispor'un tecrübeli çalıştırıcı Yücel İldiz ise hedeflerinin 3'te 3 yapmak olduğunu dile getirdi. Göztepe'nin çok değerli bir camia olduğunu anlatan İldiz, "Futbolseverler iki güzide Ege ekibinin futbolundan keyif alacaklardır. Eksiklerimizin olduğunu söyleyebilirim. Ancak ilk 2 haftada önemli maçları kayıpsız geçtik. Umuyorum İzmir'de de iyi bir skor alıp evimize mutlu döneriz. Milli araya moralli girmek istiyoruz" diye konuştu.

Transfer çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fransa'nın Amiens takımından golcü Mendoza ile ilgilenirken, Denizlispor ise Standad Liege'den orta saha Uche Agbo'nun peşinde.

Muhtemel 11'ler şöyle;

GÖZTEPE

Beto - Gassama, Sanneh, Titi, Berkan, Poko, Castro, Soner, Serdar, Halil, Eren

YUKATEL DENİZLİSPOR

Stackhowiak - Lopes, Oğuz, Sapunaru, Bergdich, Murawski, Zeki, Aissati, Recep, Barrow, Rodallega